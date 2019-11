Die die Gewinner und Gewinnerinnen des Best of Swiss Apps Awards 2019

Zürich – Ein Abend mit visionären Projekten und strahlenden Gewinnern und Gewinnerinnen ist gestern im Aura in Zürich über die Bühne gegangen.

Der Best of Swiss Apps Award fand dieses Jahr bereits zum siebten Mal statt. Von den 179 eingereichten Projekten wurde in jeder der zehn Kategorie ein Sieger-Projekt gekürt. Diese zehn dürfen sich ganz ungeniert die Besten der Schweizer App-Branche des Jahres nennen. Herzliche Gratulation!

Die gesamte Liste der Gewinner finden Sie hier: https://www.bestofswissapps.ch/de/hall-of-fame/bestever/

Ausserdem hat das Saalpublikum live an der Award Night, zusammen mit den bereits gesammelten Stimmen des Netzwoche-Tickers und der Jury, den Master of Swiss Apps gewählt. Das beste und beliebteste App-Projekt der Schweiz 2019 ist „Via Strassenabgaben“. (Best of Swiss Apps/mc/ps)

Best of Swiss Apps