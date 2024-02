Die Swiss Cyber Security Days 2024

Bern – Die Swiss Cyber Security Days (SCSD) finden am 20. und 21. Februar 2024 zum ersten Mal auf dem BERNEXPO-Areal in Bern statt. Laut des Global Risk Reports 2024 des World Economic Forum WEF ist Desinformation das unmittelbarste Risiko für die globale Stabilität. Eine Lösung für das Problem wird diesen Sommer weltweit ausgerollt. Massgeblich beteiligt ist Referent der Swiss Cyber Security Days 2024 und Professor der EPFL Prof. Dr. Touradj Ebrahimi. Beim Auftakts-Keynote der Ukraine kommt es ausserdem zu einem Wechsel.

Die Swiss Cyber Security Days (SCSD) finden am 20. und 21. Februar 2024 zum ersten Mal auf dem BERNEXPO-Areal in Bern statt. Auf den beiden Hauptbühnen zeigen hochrangige nationale und internationale Referentinnen und Referenten während zwei Tagen auf, warum die Bedrohung aus dem Cyberraum eine der grössten Gefahren unserer Zeit ist – und welche zentrale Bedeutung cyberresilienten Gesellschaften zukommt.

Zu den zahlreichen Programmhighlights gehören folgende Referate:

Yurii Myronenko, Leiter Informationsschutz der Ukraine

Audrey Tang, Ministerin für Digitale Angelegenheiten Taiwan

Robert Bohls, Cyber Operations Chief FBI

Christian-Marc Lifländer, Head of Cyber Defense and Policy NATO

Diego Schmidlin, CISO Kommando Cyber der Schweizer Armee

Admiral Dr. Thomas Daum, Inspekteur Cyber- und Informationsraum Bundeswehr

Prof. Dr. Thomas Zurbuchen, ehem. Wissenschaftsdirektor NASA und Leiter ETH

Space

Space Prof. Dr. Joël Mesot, Präsident der ETH Zürich

Alois Zwinggi, Managing Director World Economic Forum WEF

Elisa Torres Durney, Founder & CEO Girls in Quantum

der Beitrag aus Kenia zum Smart City Meilensteinprojekt: Konza Technopolis.

Desinformation ist das grösste unmittelbare Risiko für die globale Stabilität

Ob die Protokolle der Weisen von Zion, alternative Fakten von Donald Trump oder Hamas Propaganda auf TikTok: Das Verbreiten von falschen Informationen, um eigene Interessen durchzusetzen oder Systeme zu destabilisieren, ist so alt wie die Geschichte der Menschheit. Mit leistungsfähigen Technologien in einer hypervernetzten Welt nimmt das Schadenspotenzial von Desinformationskampagnen stark zu. Entsprechend weist das World Economic Forum WEF in ihrem aktuellen Global Risk Report 2024 Desinformation als das unmittelbarste Risiko für die globale Stabilität aus.

JPEG Trust – der neue internationale Standard im Kampf gegen Desinformation

Es gibt aber Grund zur Hoffnung: Im Sommer 2024 wird der internationale Standard «JPEG Trust» veröffentlicht und weltweit ausgerollt. Der Standard hilft dabei, die Vertrauenswürdigkeit und Authentizität von visuellen Medieninhalten sowohl für Nutzerinnen und Nutzer als auch für Medienverlage und Agenturen sicherzustellen.

JPEG Trust ist das Ergebnis einer seltenen Zusammenarbeit zwischen Unternehmen wie Adobe, Sony, Huawei sowie Hochschulen und Forschungszentren auf der ganzen Welt. Zum ersten Mal überhaupt spricht Prof. Dr. Touradj Ebrahimi, Vorsitzender von JPEG Trust und Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne EPFL auf der Hauptbühne der Swiss Cyber Security Days 2024 über dieses für die Menschheit enorm bedeutungsvolle Projekt.

Neuigkeiten gibt es auch hinsichtlich des Beitrags aus der Ukraine. Anstelle des stellvertretenden Ministers für Digitale Transformation der Ukraine Georgii Dubynskyi spricht neu Yurii Myronenko, Leiter des Staatlichen Dienstes für Sonderkommunikation und Informationsschutz der Ukraine live aus Kiew zu den Besucherinnen und Besuchern der Swiss Cyber Security Days 2024.

Swiss Cyber Security Days (SCSD)

Die SCSD ist die führende Dialogs- und Know-how-Plattform der Schweiz im Bereich Cybersicherheit. Die SCSD überbrücken die Wissenslücke zwischen Technologie, Wirtschaft sowie Bevölkerung und bieten Politik, Verwaltung, Fachleuten und Anwendern Einblicke in aktuelle und zukünftige Bedrohungen und innovative Lösungen. Im Fokus stehen Politik, Wirtschaft, Bildung und Forschung. Allen beteiligten nationalen und internationalen Akteuren steht die Plattform offen für den Informations-Austausch, Inspiration und Treffen mit Politik, Verwaltung, Wirtschaft und führenden Cybersicherheits-Expertinnen und -Experten. Die fünfte Ausgabe der SCSD findet am 20. und 21. Februar 2024 in Bern auf dem BERNEXO-Gelände statt. Präsidentin der SCSD ist die ehemalige Nationalrätin und FDP-Politikerin Doris Fiala.