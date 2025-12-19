Die Swiss Cyber Security Days 2026: Mut zur digitalen Souveränität

Bern – Am 17. und 18. Februar 2026 finden die Swiss Cyber Security Days SCSD zum siebten Mal statt. Auf der Main- und Tech-Stage des Kongressbereiches, werden führende nationale und internationale Referentinnen und Referenten über zwei Tage hinweg die Chancen und Herausforderungen des Cyberraums sowie neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz und Quantencomputing beleuchten. Daneben bieten wiederum eine Vielzahl von Ausstellenden in den BERNEXPO-Messehallen konkrete Lösungen und Produkte aus den Bereichen Sicherheit und neue Technologien an.

Wir leben in einer Welt, in der Daten, Code und digitale Infrastrukturen die neuen Bausteine von Macht, Freiheit und Selbstbestimmung sind. «Digital Sovereignty – The New Frontier» bedeutet, dass wir selbst über unsere digitalen Infrastrukturen bestimmen und diese aktiv steuern. Dabei geht es nicht um Abkapselung, sondern um gelebte Wahlmöglichkeiten, um Autonomie, Transparenz und Freiheit. Das Motto der SCSD 2026 setzt eine Einladung hinaus in die Grenzregion der digitalen Selbstbestimmung.

Digitale Souveränität heisst Selbstbestimmung und Freiheit

Es ist ein Aufruf dahin aktiv mitzugestalten. «Digitale Souveränität ist keine Frage der Abschottung, sondern der Selbstbestimmung. Diese Verantwortung dürfen wir nicht delegieren, sondern aktiv wahrnehmen.» sagt Nik Gugger, Nationalrat und Präsident der SCSD.

Wir freuen uns deshalb auf zwei inhaltlich hochkarätige Tage: Bundeskanzler Viktor Rossi wird die EröXnungsrede halten. Zudem zeigt der Direktor des Bundesamtes für Cybersicherheit Florian Schütz an einer Keynote auf, wie die Cyberresilienz der Schweiz gemeinsam gesteigert werden kann. Das Herzstück der SCSD 2026 bildet ein dreistündiger Schwerpunkt zur digitalen Souveränität, getragen von einer der klarsten und mutigsten europäischen Stimmen, Dr. Cristina CaXarra. Gemeinsam mit Nextcloud, Eurostack sowie europäischen und schweizerischen Partnern entfalten wir eine überzeugende Vision, warum digitale Souveränität nicht nur notwendig, sondern attraktiv und zukunftsweisend ist. Mit dabei sind ausserdem die NATO, Dr. Jean-Marc Rickli vom Geneva Center for Security Policy (GCSP), das FBI, Prof. Dr. Touradj Ebrahimi der EPFL sowie neuste Erkenntnisse aus den Bereichen E-ID, KI-Sicherheit und Quantencomputing. Ein Highlight wird auch der Beitrag von Prof. Dr. Dr. Oliver Hoffmann. In seiner Forschung beschäftigt er sich intensiv mit den psychologischen Bedingungen zukunftsfähiger Arbeit und den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf unser Selbstverständnis.

Neue KMU Zone und namhafte Ausstellende

Besonders exponiert ist auch das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft – die KMU. Wer die eigene IT-Infrastruktur versteht und steuert, schützt nicht nur sein Geschäft, sondern gewinnt auch an Freiheit: die Freiheit, Technologien zu wählen, zu wechseln, zu kombinieren. Für KMU wird digitale Souveränität zum Leuchtturm, der durch den Nebel aus Risiko, Abhängigkeit und wachsendem Druck führt. Die neue und speziell dafür geschaXene KMU Zone trägt diesem Umstand Rechnung und verbindet KMU mit relevanten IT-Dienstleistern. Hier treffen Entscheidungsträger:innen auf erfahrene IT- und Sicherheitsspezialist:innen, die praxisnahe Tools, Lösungen und Best Practices präsentieren. Die Zone bietet Orientierung, inspiriert zu neuen Partnerschaften und begleitet Unternehmen auf ihrem Weg in eine sichere, digitale Zukunft.

In der Startup Zone zeigen junge Unternehmen ihre innovativen Cyber-Security-Lösungen und treten in direkten Austausch mit potenziellen Partnern, Investoren und Fachbesucher:innen. Gemeinsam mit über 90 Ausstellenden wie Hornetsecurity, ELCA, Keepit, Sophos, Cloudflare, Redhat oder Axpo entsteht eine vielseitige Plattform für praxisnahe Lösungen, technologische Innovationen und den direkten Wissenstransfer.

Tickets und Formate – Zugang zu Wissen, Austausch und Inspiration

Die Swiss Cyber Security Days 2026 bieten für jedes Interesse das passende Ticketformat – vom EXPO-Access über den CONGRESS-Access bis hin zum exklusiven VIP-Ticket.

Noch bis zum 31. Dezember 2025 profitieren Besuchende vom Early-Bird-Angebot. Neu umfasst der EXPO-Access auch den Zugang zur Tech Stage, auf der praxisnahe Kurzvorträge und technische Insights geboten werden.

Weitere Informationen zu Ticketkategorien und Preisen finden Interessierte unter www.scsd.ch/tickets