Mehr als 100.000 exotische Kakerlaken bei Züchter beschlagnahmt

Es soll der bislang grösste Fund illegal gehaltener Wirbelloser in der Geschichte des Landes sein: In Australien sind Kakerlaken im Wert von rund 120.000 Euro sichergestellt worden.

In Australien haben die Behörden mehr als 100.000 exotische Kakerlaken beschlagnahmt. Dies sei die bislang grösste Sicherstellung illegaler exotischer wirbelloser Tiere in dem Land, teilte das australische Ministerium für Klimawandel, Energie, Umwelt und Wasser am Freitag mit.

Die Madagaskar-Fauchschaben und die Argentinischen Schaben wurden den Angaben zufolge im Mai bei einem gewerblichen Züchter in der Stadt Bathurst im Bundesstaat New South Wales sichergestellt. Demnach haben die Kakerlaken einen geschätzten Wert von umgerechnet etwa 120.000 Euro.

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