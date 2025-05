Digital Realty tritt SCION Association bei – für sichere Konnektivität in kritischen Infrastrukturen

Glattbrugg – Digital Realty (NYSE: DLR), ein weltweiter Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen, gab heute den Beitritt zur SCION Association bekannt. Dabei handelt es sich um das offizielle Gremium, das für die Entwicklung, die technischen Spezifikationen und Förderung des SCION-Protokolls (Scalability, Control, and Isolation on Next-Generation Networks) verantwortlich ist. Digital Realty ist damit der erste Rechenzentrumsbetreiber in der Schweiz, der Mitglied der SCION Association wird. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement des Unternehmens für ein sicheres, resilientes und weltweit vernetztes digitales Ökosystem.

Als Mitglied der SCION Association ist Digital Realty in der einzigartigen Position, die Verbreitung des SCION-Protokolls – einer Internet-Architektur der nächsten Generation – voranzutreiben. Das SCIONProtokoll wurde entwickelt, um höchste Sicherheits-, Zuverlässigkeits- und Kontrollstandards zu erfüllen und lässt sich nahtlos über ServiceFabric® – die globale Interconnection-Plattform von Digital Realty – transportieren. Dies ermöglicht eine transparente und regelkonforme Netzwerkkommunikation über verschiedene Infrastrukturen und Standorte hinweg.

SCION ist bereits integraler Bestandteil des Secure Swiss Finance Network (SSFN) – eine zuverlässige Kommunikationsplattform, die von der Schweizerischen Nationalbank und SIX entwickelt wurde. Das SSFN ermöglicht den sicheren Datenaustausch zwischen mehr als 300 Finanzinstituten weltweit und verarbeitet täglich Transaktionen im Umfang von rund 200 Milliarden Schweizer Franken. Die Rechenzentren von Digital Realty in der Schweiz bieten über SCION-fähige Internet Service Providers (ISP) Zugang zu diesem sicheren Rückgrat des Finanzsektors und unterstreichen damit die Rolle des Unternehmens als zuverlässiger Infrastrukturpartner für geschäftskritische Anwendungen.

«SCION stärkt die Sicherheit und Resilienz digitaler Infrastrukturen – insbesondere im Finanzsektor. In einer Zeit zunehmender Cyberbedrohungen und regulatorischer Anforderungen sind sichere und souveräne Netzwerkverbindungen wichtiger denn je», sagt Volker Ludwig, Managing Director DACH bei Digital Realty. «Der Beitritt zur SCION Association bekräftigt unser nachhaltiges Engagement für zukunftssichere Technologien und die Förderung einer sicheren digitalen Transformation in der DACHRegion.»

Auch über das SSFN hinaus findet der innovative Ansatz von SCION Anwendung in sicherheitskritischen Bereichen wie dem Gesundheitswesen oder der Energieversorgung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Internetprotokollen ermöglicht SCION die Datenübertragung über pre-definierte Pfade und bietet so mehr Transparenz, Kontrolle und Datensouveränität.

«SCION setzt neue Standards für unternehmenskritische Infrastrukturen, die höchste Anforderungen an Datensicherheit, Ausfallsicherheit und Datenhoheit stellen – wie das Beispiel des SSFN eindrucksvoll zeigt. Digital Realty beteiligt sich seit 2023 an Initiativen zur internationalen Etablierung der SCIONTechnologie, und wir freuen uns, die Weiterentwicklung von SCION gemeinsam voranzutreiben», sagt Nicola Rustignoli, Co-CEO der SCION Association. «Es macht uns stolz, mit Digital Realty ein weltweit führendes Unternehmen in unserer Community zu begrüssen.»

Das Engagement von Digital Realty in der SCION Association ist ein strategischer Schritt zur Stärkung der Zusammenarbeit im globalen SCION-Ökosystem und unterstreicht die Führungsrolle des Unternehmens im Bereich sicherer, leistungsstarker Konnektivitätslösungen. (Digital Realty/mc/ps)

Über Digital Realty

Digital Realty bringt Unternehmen und Daten zusammen durch die Bereitstellung des gesamten Spektrums an Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen. PlatformDIGITAL®, die globale Rechenzentrumsplattform des Unternehmens, bietet Kunden einen sicheren Treffpunkt für Daten und eine bewährte Methodik zur Pervasive Datacenter Architecture (PDx®). Diese ermöglicht Innovationen – von Cloud- und Digitalisierungsstrategien bis hin zu neuen Technologien wie Künstlicher Intelligenz – und hilft gleichzeitig die Herausforderungen rund um Data Gravity effizient zu bewältigen. Die globale Rechenzentrumspräsenz von Digital Realty umfasst 300+ Rechenzentren in über 50 Metropolen in mehr als 25 Ländern auf sechs Kontinenten und bietet damit Kunden Zugang zu den vernetzten Communities, die für sie wichtig sind. Weitere Informationen über Digital Realty finden Sie unter www.digitalrealty.ch.