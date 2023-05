Digitale Sackgeld-App nun auch bei der Nidwaldner Kantonalbank im Einsatz

Stans / Zürich / Chur – Taschengeld gibt es meist immer noch «bar auf die Hand». In einer Welt, in der immer mehr Zahlungen bargeldlos ablaufen und das Leben ohne Smartphone nicht mehr denkbar ist, scheint dies überholt und veraltet zu sein. Wieso sollten Kinder ihr Taschengeld nicht wie das Gehalt der Eltern auf ein Konto überwiesen bekommen und auf ihrem Smartphone verwalten können?

Aus diesem Grund hat sich Inventx mit GFT als Implementierungspartner an die Arbeit gemacht, eine mobile App zu entwickeln, welche die Verwaltung des Sackgeldes ermöglicht. Entstanden ist die White-Label-Lösung «DB4Kids».

Seit neuestem sind es bereits drei Schweizer Banken, die ihren Kunden auf Basis der «DB4Kids»-Applikation eigene Bankpakete inklusive Konto, Karte und App anbieten. Nachdem die Graubündner Kantonalbank mit Gioia Kids und die St. Galler Kantonalbank mit MiniBank schon seit längerem jüngere Zielgruppen ansprechen, hat nun auch die Nidwaldner Kantonalbank ihre Noldi-App für ihre jüngste Kundschaft in ihr Portfolio aufgenommen. Damit setzt bereits die dritte Schweizer Kantonalbank auf die White-Label-Lösung, die den Finanzinstituten hilft, junge Zielgruppen spielerisch mit dem Thema Geld und Digital Banking vertraut zu machen.

«Wir sehen es als unsere Verantwortung, den Kindern beim Umgang mit Geld eine Hilfestellung zu bieten. Mit unserer Noldi-App verknüpfen wir diese wichtige und gleichzeitig komplexe Thematik auf eine spielerische Art und Weise miteinander», erklärt Nicole Lüthy, Leiterin Private Kunden und Mitglied der Geschäftsleitung der NKB.

«Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit GFT und Inventx hat es uns ermöglicht, ein neues digitales Banking-Produkt für unsere junge Kundschaft zwischen 6 und 14 Jahren zu lancieren. Damit schaffen wir die Basis für eine lebenslange Beziehung zu dieser Kundengruppe», betont Nils Reimelt, Leiter Digital Banking, St. Galler Kantonalbank.

Heinz Ehrsam, Managing Director des Implementierungspartners GFT Schweiz AG, erläutert das Potenzial: «Der Fokus im Bankensektor liegt auf Kundenzentrierung. Mit Digital Banking 4 Kids (DB4K) erlernen Kinder spielerisch den Umgang mit Finanzen auf dem Smartphone. Eltern können ihre Kinder über das eigene Onlinebanking unterstützen. Dank der Integration haben die Eltern jederzeit den detaillierten Finanzüberblick.»

Pascal Wild, Head of Banking Inventx AG, ergänzt: «Mit dieser neuen App haben wir ein generationenübergreifendes Produkt entwickelt, an dem alle Altersgruppen Freude haben. Das Corporate Design lässt sich an die spezifischen Parameter jeder Bank anpassen. Dank APIs ist zudem eine direkte Anbindung an alle Kernbankensysteme möglich.»

Die Funktionen der mobilen App sind:

Verwaltung des Taschengelds im Sackgeld-Konto

Sparziele setzen und Aufteilung des verfügbaren Saldos auf virtuelle Sparziel-Konti

einfache und altersgruppengerechte Bedienung

Übersichtliche Darstellung der Ein- und Ausgaben für Kind und Eltern

Digital Banking 4 Kids – Die Schweizer Lösung Sackgeld digital zu verwalten

Die Digital Banking 4 Kids App stärkt die Kundenbindung, indem sie sowohl Eltern als auch Kindern einen Anreiz zur regelmässigen Interaktion mit ihrer Bank gibt. Durch die Möglichkeit, Einnahmen und Ausgaben einzusehen sowie gemeinsam Sparziele zu definieren und zu verfolgen, können Eltern die Finanzbildung ihrer Kinder und den verantwortungsvollen Umgang mit Geld fördern.

Starke Partnerschaft zwischen Inventx, den Kantonalbanken und GFT

GFT hat die zugrunde liegende White-Label-Lösung mit einer mobilen App für Kinder und einem Web-Cockpit in nur neun Monaten entwickelt. Das GFT Team arbeitete eng mit dem Product Owner der Inventx sowie mit Vertretern der Pilotbanken zusammen. Diese Konstellation ermöglichte einen Co-Creation-Ansatz zur Umsetzung des optimalen Nutzungserlebnisses der mobilen und Web-Anwendung.

Lesen Sie hier die komplette Success Story: https://www.gft.com/ch/de/success-story/db4kids (Inventx/mc/ps)