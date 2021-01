Die Mobiliar Versicherung bietet ab sofort das Login mit SwissID an

Glattbrugg – Die Mobiliar, die älteste private Versicherungsgesellschaft der Schweiz, setzt in ihrem Kundenportal unter mobiliar.ch ab sofort auf das Login mit SwissID. Nebst der Mobiliar nutzen immer mehr Unternehmen, beispielsweise auch die Versicherungsgesellschaften Axa, Swiss Life und CSS, das kundenfreundliche und sichere Login mit SwissID.

Die Mobiliar bietet in ihrem Kundenportal unter mobiliar.ch und der MyMobiliar App ab sofort das Login mit SwissID an. Bestehende Kundinnen und Kunden können ihr Mobiliar Konto ganz einfach mit der SwissID verknüpfen und auf die Vielzahl von Versicherungsdienstleistungen zugreifen. Die über 2 Millionen Kundinnen und Kunden der Mobiliar haben rund um die Uhr Einblick in ihre Verträge und Policen und können Änderungen sowie Schadensmeldungen bequem online vornehmen. Benutzer, welche heute noch kein SwissID-Login haben, können sich ein solches kostenlos unter swissid.ch anlegen und sich damit auch bei vielen anderen Onlinediensten einfach und sicher einloggen.

Markus Naef, CEO SwissSign Group: «Mit der Mobiliar dürfen wir einen weiteren Versicherungsdienstleister als Vertragspartner begrüssen. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren 1.7 Millionen Nutzerinnen und Nutzern immer mehr Anwendungsbereiche und Einsatzmöglichkeiten bieten können.»

Thomas Kühne, Leiter IT der Mobiliar: «Dank der SwissID bieten wir unseren Kundinnen und Kunden einen einfachen und gleichzeitig sicheren Zugang zu unserem Kundenportal und zur MyMobilar App. Damit unterstützen wir das Ziel, die Digitalisierung in der Schweiz voranzutreiben.»

Die Mobiliar prüft derzeit auch Anwendungen, welche höhere Anforderungen an die Identifikation der Nutzerinnen und damit an eine eindeutige, geprüfte Identität stellen. Diese sollen bereits ab Frühling 2021 implementiert werden. Nutzerinnen und Nutzer können schon heute eine sogenannte «geprüfte Identität» kostenlos und in wenigen Schritten mittels SwissID App anlegen.

Die SwissID zählt inzwischen über 1,7 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. (SwissSign Group/mc/ps)