valantic wird mit netz98 und NEXUS United Nr.1 Anbieter für Customer Experience

München / Mainz / Langenfeld – Mit netz98 und NEXUS United schliessen sich zwei Top-Anbieter für Customer Experience dem Digitalisierungsspezialisten valantic an. Damit ist valantic zusätzlich zu pimcore und Magento jetzt auch bei Spryker und Shopware die klare Nr. 1 im DACH-Markt sowie unter den führenden Anbietern für die SAP Customer Experience Suite. Der Zusammenschluss unterstreicht die konsequente Wachstumsstrategie von valantic als kompetenter und kundennaher Partner für innovative Digitalisierungsprojekte.

Die agile Magento-Agentur netz98 mit Hauptsitz in Mainz ist Deutschlands grösster Magento Enterprise Solution Partner und realisiert anspruchsvolle Onlineshops, E-Commerce-Plattformen und Digitalisierungsprojekte im B2C und B2B. Durch den Anschluss von netz98 vervollständigt valantic sein Portfolio verschiedener Plattformen zur Gestaltung der Customer Experience (CX) und Customer Journey.

Die NEXUS United Unternehmensgruppe aus Langenfeld im Rheinland ist Platin-Partner des Digital Commerce Anbieters Spryker und Nr. 1 Shopware-Partner im deutschen Markt. NEXUS United ist Digitalintegrator für technisch komplexe IT-Projekte mit dem Fokus auf Digital Commerce, Internet of Things (IoT), CRM, Marketing- und Robotic Process Automation.

valantic unterstützt Unternehmen von der Strategie bis zur Umsetzung

Holger von Daniels, CEO und Partner von valantic, freut sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen: „NEXUS und netz98 verfolgen dieselben Ziele wie wir. valantic unterstützt Unternehmen von der Strategie bis zur Umsetzung bei der digitalen Transformation. Deswegen ergänzen wir uns ausgezeichnet. Unsere Kunden werden von der Grösse, Leistungsbreite und Innovationskraft von valantic als Digitalisierungspartner schnell und direkt profitieren.“

valantic ist mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und über 150 Millionen Euro Umsatz eines der am schnellsten wachsenden Digital-Solutions, -Consulting und Software Unternehmen in Europa und gehört laut Lünendonk zu den Top 10 der mittelständischen deutschen IT‑Beratungshäuser.

netz98 – grösster Magento Enterprise Solution Partner in Deutschland

netz98 ist die digitale Agentur Nr. 1 für Magento in Deutschland. Das Unternehmen hilft Kunden, ihre Customer Journey zu digitalisieren und Kundenprozesse zu automatisieren. Das Dienstleistungsangebot umfasst Beratung, Design, Integration und Implementierung von Kundenlösungen über Support und Hosting bis hin zu der kontinuierlichen Optimierung von Onlineshops. netz98 ist zu 100 Prozent auf die Magento-Plattform fokussiert und verfügt über die höchste Anzahl von Magento-zertifizierten Entwicklern in Deutschland sowie über eine Vielzahl von Projektreferenzen.

Magento ist die meistverwendete Software für Onlineshops weltweit und gehört neben SAP Customer Experience (SAP Hybris), Shopware und Spryker zu den wichtigsten Plattformen für Enterprise Customer Experience in DACH. Top-Kunden von netz98 sind mittelständische Unternehmen mit Digitalisierungsbedarf. Dazu zählen unter anderem Eurobaustoff, Liebherr, Flyer und Mey.

Die strategische Übereinstimmung mit dem bisherigen Leistungsspektrum von valantic ist sehr hoch. valantic hat sich bislang auf SAP Hybris beziehungsweise SAP Customer Experience, Spryker und die Open-Source-Plattform Pimcore konzentriert. Die Übernahme von netz98 als Nr. 1 der Magento-Agenturen in Deutschland stärkt die Positionierung von valantic als führenden technologieunabhängigen CX-Berater und -Integrator.

„Für uns ist der Anschluss an valantic ein logischer Entwicklungsschritt“, erklärt Tim Hahn, Geschäftsführer von netz98. „Wenn wir unsere Kunden auch in Zukunft bestmöglich durch die permanenten Veränderungen und Herausforderungen der digitalen Welt begleiten wollen, müssen wir ihnen passgenaue und umfassende Lösungen anbieten. In valantic haben wir einen starken Partner, der unsere Vision teilt, ein ganzheitlicher Dienstleister für die Digitalisierung zu sein.“

„Mit Tim Hahn, Ingo Janssen, Daniel Hölzer und Christian Münch schliesst sich uns ein eingespieltes Team von vier sehr erfahrenen und in ihrer Organisation tief verankerten Top-Managern an. Sie sind zudem hochmotiviert, das Wachstum von valantic voranzutreiben“, erklärt von Daniels.

NEXUS United – Platin Spryker- und Shopware-Partner Nr. 1 in DACH

NEXUS United konzentriert sich auf Spryker- und Shopware-Technologien für die Umsetzung digitaler Handels- und E-Business-Plattformen. Das Unternehmen ist eines der bedeutendsten Partner dieser Technologieanbieter und zählt in der DACH-Region zu den am schnellsten wachsenden digitalen Integratoren. FOCUS und Statista haben NEXUS United als Wachstumschampion 2020 und Top 25 der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland gekürt. NEXUS United bietet Commerce-Consulting und Design, erledigt komplexe Integrationsaufgaben und sorgt für eine kontinuierliche Optimierung der digitalen Commerce-Plattformen seiner Kunden. Unter dem Leitgedanken „Do more together“ entwickeln und betreiben über 120 Experten aus den Bereichen Backend- und Frontend-Entwicklung, Digitale Transformation, Creative Services, Data Driven Marketing, IoT und Sales Transformation (CRM) technisch anspruchsvolle Digitalplattformen für B2C und B2B Kunden unterschiedlicher Branchen und Grössen. Zu den Kunden zählen unter anderem die FAZ, Deutsche Börse, PRYM, Lekkerland, Pietsch und ESA (CH). „NEXUS ist für uns, ergänzend zu unseren Spryker-Kapazitäten in der Schweiz, ein kongenialer Partner“, sagt valantic-CEO von Daniels.

„Die Erwartungen unserer Kunden, Software-Partner und Mitarbeiter steigen kontinuierlich. Die Erfüllung dieser Erwartungen wird mittelfristig eine gewisse Grösse und Stabilität von Dienstleistern erfordern”, erklärt Tim Wedler, Gründer und Geschäftsführer von NEXUS. „Daher haben wir uns auf die Suche nach einem grossen Bruder, einem starken Partner gemacht, der uns mit gleichen Werten bei der Unternehmensentwicklung unterstützt. Mit valantic haben wir den Wunschpartner gefunden und blicken gemeinsam positiv in die Zukunft!“

Für jedes Kundenszenario die richtigen Lösungen

valantic sieht derzeit keine Technologie, die den CX-Markt dominiert. Stattdessen geht das Unternehmen von einer regelmässigen Verteilung der Marktanteile auf mehrere grosse CX-Software-Player aus, die auch auf absehbare Zeit so verbleibt. „Technologieagnostisch zu sein und starke technologiebezogene Teams zu haben, ermöglicht es uns, in jedem Kundenszenario die richtigen Lösungen anbieten zu können“, sagt valantic-CEO von Daniels. (valantic/mc/ps)

Über valantic GmbH

valantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 1.000 Kunden vertrauen bereits auf valantic – davon 20 von 30 DAX-Konzernen und ebenso viele der führenden Schweizer und österreichischen Unternehmen. Mit mehr als 1.000 spezialisierten Solutions-Beratern und Entwicklern und einem Umsatz von über 150 Mio. Euro ist valantic im DACH-Raum an 25 Standorten und international an 6 Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern und Expertenteams – immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Financial Services, Customer Engagement & Commerce, Business und Predictive Analytics, SAP-/ERP-/HR-Beratung, Enterprise Software sowie Logistik und Supply Chain Management.

www.valantic.com

Über netz98

Die Mainzer netz98 GmbH realisiert zukunftsweisende E-Commerce-Plattformen und Digitalisierungsprojekte für weltweit agierende Kunden. In Deutschland ist netz98 der grösste Magento Enterprise Solution Partner. In Mainz, Hamburg, München, Stuttgart und Würzburg beschäftigt das Unternehmen über 70 Mitarbeiter. Für besondere Leistungen wurde netz98 mit vier Imagine Excellence Awards von Magento ausgezeichnet. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie EUROBAUSTOFF, FLYER, Kulzer, Liebherr, Mey, Meyer Quick Service Logistics, Riese & Müller, Staedtler und VIDEOR.

www.netz98.de

Über NEXUS

Die NEXUS United Gruppe bestehend aus NEXUS Netsoft, NEXUS Business Centric und sologics ist ein Digitalintegrator für technisch komplexe IT-Projekte mit dem Fokus auf Digital Commerce, IoT, CRM, PIM, Data Driven Marketing und Sales Transformation (CRM). Mit einem interdisziplinären Team von spezialisierten und zertifizierten Fachkräften gehört das Unternehmen zu den führenden Digitalintegratoren Deutschlands. Unter dem Leitgedanken „Do more together“ entwickeln und betreiben über 120 Experten aus den Bereichen Backend- und Frontend-Entwicklung, Digitale Transformation, Creative Services und IoT Digitalplattformen für B2C und B2B Kunden unterschiedlicher Branchen und Grössen.

www.nexus-united.com