DSK Bank setzt auf Spitch

Zürich – Eine virtuelle Omnichannel-Assistenzlösung von Spitch hat die Kosten pro Gespräch und Kontakt über digitale Kanäle um 19 Prozent gesenkt und die durchschnittliche Antwortgeschwindigkeit (ASA) auf Kundenanfragen um bis zu 80 Prozent verbessert. Darüber hinaus lernt das Tool ständig dazu und verbessert sich, indem es die gesammelten Informationen über Kundeninteraktionen analysiert, die Modelle perfektioniert und die Struktur des Produkt- und Dienstleistungsangebots verbessert, um in Zukunft noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

Für die DSK Bank ist kontinuierliche Innovation der Schlüssel zu qualitativ hochwertigen Dienstleistungen, die den Erwartungen der Kunden entsprechen. Das Team der DSK Bank hat klar erkannt, dass sich Bankdienstleistungen durch die fortschreitende Digitalisierung des Finanzsektors stark verändern. Die wachsende Rolle von KI und Rechenleistung wird sich unweigerlich auf immer mehr Geschäftsprozesse im Finanzsektor auswirken.

Um dieser Realität proaktiv zu begegnen, hat sich die DSK Bank für eine Zusammenarbeit mit Spitch entschieden – einem Anbieter von KI-Plattformen und strategischen Beratern mit umfangreicher praktischer Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Die Ergebnisse sprechen für sich: Das Bewusstsein der Kunden für die relevanten Produkte und Dienstleistungen der DSK Bank ist um bis zu 20% gestiegen.

Zuverlässige NLU- und TTS-Engines liefern hochpräzise Erkennung und Synthese in Bulgarisch, so dass der virtuelle Assistent allgemeine, nicht personalisierte Fragen beantworten kann, indem er auf eine Wissensdatenbank zurückgreift, die ständig aktualisiert und erweitert wird. Die Chat-Plattform-Technologie ermöglicht es dem Bot, Anfragen automatisch zu beantworten oder Kunden bei Bedarf sofort mit dem richtigen Agenten im Contact Center zu verbinden. Auf diese Weise erhalten die Kunden einfach, schnell und sicher umfassendere Antworten, was die Kundenerfahrung verbessert. Wichtig ist auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DSK Bank dank der Entlastung durch den Bot zufriedener und motivierter sind.

Die Lösung trägt dazu bei, die Leistung des Contact Centers in Bezug auf KPIs zu verbessern, wodurch Personalressourcen freigesetzt und Interaktionen wesentlich schneller bearbeitet werden können. Laut der Bank ist die Partnerschaft zwischen der DSK Bank und Spitch einzigartig, da das Modell des Schweizer Unternehmens potenzielle Möglichkeiten für die Entwicklung bestimmter Produkte identifiziert und gemeinsam mit den Spezialisten der Bank eine Strategie entwickelt, um dieses Potenzial zu realisieren. Dies bedeutet, dass die DSK Bank in naher Zukunft in der Lage sein wird, Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, die auf einen bestimmten Kundentyp und ein bestimmtes Kundenprofil zugeschnitten sind und einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bieten. (Spitch/mc/ps)