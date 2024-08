EcoVadis verleiht Huawei Schweiz Platinmedaille für Nachhaltigkeit und Compliance

Zürich – Huawei Schweiz ist von EcoVadis, dem weltweit vertrauenswürdigsten Anbieter von Nachhaltigkeits- und Compliance-Bewertungen, die Platinmedaille verliehen worden. 2024 ist das erste Bewertungsjahr von Huawei Schweiz bei EcoVadis, und der Technologieausrüster mit Sitz in Bern, Zürich und Lausanne erhielt «aus dem Stand» 83 von 100 möglichen Punkten. Mit diesem Ergebnis gehört Huawei Schweiz zu den besten 1% der von EcoVadis bewerteten Unternehmen weltweit (99+ Perzentil).

Für die Auszeichnung wurde die Leistung von Huawei Schweiz in zentralen Feldern von Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility (CSR) analysiert und bewertet. Konkret untersucht EcoVadis anhand eines festgelegten Fragenkatalogs, der 21 Nachhaltigkeitskriterien und sieben Managementindikatoren umfasst, wie verantwortungsbewusst Huawei in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung handelt.

Die Bewertung basiert auf führenden Standards wie GRI, UNGC und ISO 26000 und wird von einem internationalen wissenschaftlichen Gremium überwacht. Mit über 125’000 beteiligten Unternehmen weltweit hat sich Huawei Schweiz verglichen und bewiesen, dass es verifizierte Nachhaltigkeits- und Compliance-Standards in einer Spitzengruppe des Benchmarks einhält.

Als weltweit führender Anbieter von ICT-Infrastrukturen und intelligenten Geräten hat Huawei die Vision, die Digitalisierung für jeden Menschen, jedes Haus und jedes Unternehmen zugänglich zu machen, um eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu schaffen. Huawei ist davon überzeugt, dass eine bessere, nachhaltige und digitale Zukunft möglich ist, wenn wir S.H.A.R.E. (Sustainability, Harmony, All-Inclusion, Responsibility, Ecofriendliness = Nachhaltigkeit, Harmonie, All-Inclusion, Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit) anstreben.

Michael Yang, CEO von Huawei Schweiz, kommentiert: «Wir wollen Vielfalt und Inklusion maximieren, indem wir Technologie für alle zugänglich machen und durch technologische Innovationen ein Gleichgewicht zwischen sozialer Entwicklung und Umweltschutz herstellen. Ausserdem entwickeln wir sichere und zuverlässige ICT-Infrastrukturen und -Dienstleistungen, die die digitale Welt schützen, und arbeiten vertrauensvoll mit unseren Partnern aus allen Branchen zusammen, um ein gesundes und sich gegenseitig bereicherndes Geschäftsökosystem aufzubauen. Mit unserer mehr als fünfzehnjährigen Verankerung in der Schweiz leben wir diese Werte im Einklang mit unserem hiesigen Netzwerk an treuen Kunden und loyalen Partnern an all unseren Standorten.»

Huawei Schweiz ist ständig bestrebt, auf der Grundlage des Feedbacks von EcoVadis an spezifischen Verbesserungsbereichen zu arbeiten, um unsere Leistung auf hohem Niveau weiter zu verbessern und einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten.

Ausserdem ist Huawei Schweiz nach weiteren Normen wie ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 27701 oder ISO 22301 zertifiziert, die die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen, unser Umweltmanagement, Arbeitsschutz, Datenschutz und Informationssicherheit sowie Resilienz bestätigen.

Huawei ist dieses Jahr auch und nun bereits zum 5. Mal in Folge als Top Employer für sein Personalmanagement und seinen Umgang mit den Mitarbeitenden gewürdigt worden. (Huawei/mc)

ESG-Strategie von Huawei