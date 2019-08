Swiss CRM Forum: «KI im CRM-Bereich»

Über das Swiss CRM Forum

Das Swiss CRM Forum ist die führende Schweizer Community- Veranstaltung für CRM und datengetriebenes Marketing. Es ist ein Muss für Führungskräfte mit Kundenfokus, welche ihre Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung erfolgreich und nachhaltig positionieren wollen. Die Veranstaltung richtet sich an alle Branchen und Unternehmensgrössen und steht für Wissensvermittlung, wertvolle Impulse, gegenseitige Inspiration und effizientes Networking. Nebst hochstehenden Referaten und spannenden Podiumsgesprächen werden Best Practice Sessions organisiert, um für die Teilnehmenden ein Maximum an Nutzen zu generieren. www.swisscrm.ch