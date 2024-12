Agentforce 2.0: Die Digital Labor Plattform zum Aufbau einer unbegrenzten Belegschaft

San Francisco/Zürich – Salesforce, Anbieter für KI-gestütztes CRM, hat Agentforce 2.0 angekündigt. Mit dieser Digital Labor Plattform können Unternehmen ihre Belegschaft praktisch unbegrenzt um digitale Arbeitskräfte in Form von vertrauenswürdigen, autonomen KI-Agenten erweitern. Agentforce 2.0 bringt wesentliche Neuerungen mit, darunter eine Bibliothek mit schlüsselfertigen Skills, die Integration von KI-Agenten in Slack sowie fortschrittliche Reasoning-Fähigkeiten und RAG (Retrieval Augmented Generation)-Funktionen. Damit können die massgeschneiderten KI-Agenten komplexe, mehrstufige Aufgaben nun mit noch höherer Präzision ausführen.

«Agentforce 2.0 verleiht unserer einzigartigen Digital Labor Plattform mit neuen Reasoning-, Integrations- und Anpassungsfunktionen neue Dimensionen. Unsere autonomen KI-Agenten sind jetzt intelligenter und präziser denn je», sagt Marc Benioff, Vorsitzender und CEO von Salesforce. «Die Nachfrage nach Agentforce ist unglaublich. Kein anderer Anbieter stellt Unternehmen auch nur annähernd eine derart umfassende KI-Lösung bereit. Wir bringen KI, Daten, Anwendungen und Automatisierung mit Menschen zusammen, um neu zu definieren, wie Arbeit erledigt wird. Agentforce 2.0 festigt unsere Führungsposition bei Lösungen für die digitale Belegschaft. Unternehmen können damit ihre Belegschaft um schier endlose Ressourcen erweitern, die ihr Business wirklich transformieren können.»

Neue Agentforce Skills-Bibliothek für beliebige Abteilungen und Abläufe

Agenten-Skills bezeichnen die Aufgaben, die ein KI-Agent bearbeiten kann. Die neue Bibliothek umfasst vorgefertigte Skills für CRM, Slack und Tableau sowie Skills, die von Partnern entwickelt und im AppExchange angeboten werden. Mit der neuen Version können Unternehmen Agentforce jetzt über Mulesoft auf beliebige andere Systeme und Workflows ausdehnen.

Skills im Agent Builder

Die neuen Skills im Überblick:

Mit den Skills Sales Development und Sales Coaching lassen sich unter Berücksichtigung von Unternehmensrichtlinien KI-Agenten für das Lead Nurturing und das Echtzeit-Coaching in Kundengesprächen erstellen. Hinzu kommen Skills für Marketingkampagnen und E-Commerce sowie Terminplanungs-Skills für Technikereinsätze.



MuleSoft for Flow erlaubt durch vorgefertigte Konnektoren die schnelle Low-Code-Erstellung von systemübergreifenden Workflows. Der neue MuleSoft API-Katalog ermöglicht den Überblick über und die Verwaltung sowie einfache Wiederverwendung von APIs in Salesforce, MuleSoft, Heroku und externen Services. Mit MuleSoft Topic Center integrieren Nutzer:innen Agentforce Metadaten in jeder API, sodass sie automatisch als Agentforce Skill oder Aktion nutzbar wird.



Durch die neuen Slack Actions im Agent Builder können mit Agentforce Direktnachrichten mit Zusammenfassungen verschickt oder ein Slack Canvas aktualisiert werden.



Tableau Topics und Actions bietet Datenvisualisierungen und Prognosen, um Agentenergebnisse besser zu verstehen. Tableau Semantics ermöglicht präzisere Antworten mit umfassendem Kontext.



Salesforce Kunden haben über AppExchange, das erste Unternehmens-Ökosystem für Agent Skills, Zugriff auf zahlreiche Agenten, Topics und Actions von Partnern wie Workday, Asymbl, Docusign oder Neuron 7.



Der verbesserte Agent Builder versteht nun auch Anweisungen in natürlicher Sprache, wie beispielsweise «Weise den neuen Produkt Manager ein». Daraufhin wird automatisch ein neuer KI-Agent unter Zuhilfenahme relevanter Topics und Anweisungen erstellt, der die vorgefertigten Skills mit Salesforce Daten sowie Abläufen kombiniert.

Agentforce in Slack: Zusammenarbeit von Mensch und KI-Agent am Ort des Geschehens

Agentforce 2.0 ist nun direkt in Direktnachrichten und Channels in Slack integrierbar. Im Agent Hub oder durch die @-Erwähnung kann Agentforce in jeder Slack-Konversation aufgerufen und direkt in den Workflow eingebunden werden. Vorgefertigte Slack Actions wie «Erstelle ein Canvas» oder «Informiere den Channel» im Agent Builder beschleunigen die Anpassung oder Erstellung neuer KI-Agenten für die Nutzung direkt in Slack.

Slack, das Betriebssystem für die Arbeit, ist ein nahezu unerschöpfliches Reservoir an Wissen – verteilt auf Direktnachrichten, Channels und Canvases – und spiegelt wichtige Unternehmensabläufe. Dank Slack Enterprise Search kann Agentforce sich auf die dort vorhandenen öffentlichen und zur Nutzung zugelassenen Informationen stützen und dadurch noch relevantere Antworten und Aktionen liefern.

Actions in Slack

Das «Gehirn» von Agentforce 2.0: Verbesserte Atlas Reasoning Engine und RAG-Fähigkeiten

Die verbesserte Atlas Reasoning Engine kann nun noch vielfältigere und kleinteiligere Aufgaben meistern, die einen profunderen Denkprozess erfordern. Dabei werden die Fragen in der Tiefe evaluiert, bevor die erforderlichen Daten und Metadaten aus der Data Cloud abgerufen werden. Die Antwort wird in der Agentic Loop mit verschiedenen Tools und Quellen verifiziert, um ein vertrauenswürdiges und fundiertes Ergebnis zu erzielen. Die Data Cloud reichert dafür die via RAG abgerufenen Datenfragmente um Metadaten aus der Salesforce Plattform an. Mit diesem zusätzlichen Kontext kann sich Agentforce 2.0 noch besser an die spezifischen Gegebenheiten eines Unternehmens anpassen und noch präzisere und relevantere Antworten – einschliesslich detaillierter Quellenangaben und -zitate – liefern.

Verfügbarkeiten

Agentforce 2.0 wird im Februar 2025 vollständig verfügbar sein, bestimmte Funktionen werden bereits früher, teilweise ab heute bereitgestellt.

Skills for Sales Development und Sales Coaching sind ab heute zum Preis ab 2 US-Dollar pro Konversation verfügbar.

Tableau Semantic Layer und Skills für Tableau sind bereits verfügbar.

Agentforce in Slack, Slack Actions im Agent Builder und Slack Enterprise Search werden im Januar 2025 bereitgestellt. Ab Januar 2025 wird die natürlichsprachige Erstellung von KI-Agenten via Agent Builder möglich sein.

MuleSoft for Flow, MuleSoft API Catalog und Topic Center werden im Februar 2025 verfügbar sein.

Die neuen Reasoning- und RAG-Fähigkeiten werden ab Februar 2025 zur Verfügung gestellt.

