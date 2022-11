EveryWare und ELCA Cloud Services bündeln ihre Kräfte

Zürich / Lausanne – Durch den Zusammenschluss von ELCA Cloud Services und EveryWare entsteht einer der führenden unabhängigen Schweizer Cloud- und IT-Provider für private und öffentliche Unternehmen in der Schweiz. Die derzeitigen Management-Teams führen ihre jeweiligen Unternehmen weiter und behalten ihre Unabhängigkeit bei. Sämtliche Mitarbeitenden verbleiben in ihren bisherigen Funktionen.

EveryWare mit Sitz in Zürich verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Analyse, der Konzeption, im Aufbau und Betrieb von geschäftskritischen Cloud-Plattformen. Von einem Internet-Pionier der ersten Generation hat sich das Unternehmen dank seiner einzigartigen Cloud-, Rechenzentrums- und Netzwerkinfrastrukturen zu einem führenden B2B-Anbieter in der Deutschschweiz entwickelt.

ELCA Cloud Services (ECS) mit Sitz in Lausanne ist ein Spin-off der ELCA-Gruppe, welches 2020 gegründet wurde und die Kompetenzen sowie Ressourcen in den Bereichen Cloud, Managed Services und DevOps vereint. ECS hat sich zu einem der führenden Anbieter von Cloud Computing Services in der Schweiz entwickelt und ist bekannt für seine Fähigkeit, komplexe und hybride Cloud-Lösungen zu implementieren.

Schaffung eines führenden und unabhängigen Schweizer Cloud-Players

Die Digitalisierung des Schweizer Marktes ist eine der grossen Herausforderungen und Chancen des nächsten Jahrzehnts, die EveryWare und ECS nun gemeinsam angehen werden. Durch den Zusammenschluss entsteht ein einzigartiger Pool an End-to-End-Expertise in den Bereichen Cloud und IT-Services in der Schweiz, wobei beide Geschäftseinheiten unter der jeweiligen Leitung von Kurt Ris und Séverin Voisin unabhängig bleiben, unterstützt von ihren jeweiligen Teams.

Dieser Zusammenschluss ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Schaffung eines führenden, unabhängigen Cloud-Anbieters, der effiziente Hybrid-Cloud-Lösungen für alle Schweizer Kunden implementieren kann – sei es über die Dienste von Hyperscalern (Azure, AWS, OCI, GCP) oder über ihre jeweiligen eigenen Cloud-Plattformen.

Yves Pitton, Mitglied der Geschäftsleitung der ELCA-Gruppe: «Gemeinsam mit Kurt Ris und seinem Team werden wir zu einem führenden nationalen Akteur, der die Schweiz auf ihrem Weg der digitalen Transformation unterstützt.»

Kurt Ris, CEO von EveryWare: «Die Nutzung der komplementären Software-Entwicklungskapazitäten von ECS wird uns helfen, die ständig wachsenden Bedürfnisse unserer öffentlichen und privaten Kunden zu erfüllen.»

Séverin Voisin, General Manager von ECS: «EveryWare ist die perfekte Ergänzung für ECS, um unsere Kapazitäten für den privaten und öffentlichen Sektor zu stärken und einzigartige Möglichkeiten für unsere jeweiligen Teammitglieder zu schaffen.» (EveryWare/mc/ps)

Über EveryWare: https://www.everyware.ch/profil

Über ELCA Cloud Services: https://www.elcacloudservices.ch

Über die ELCA-Gruppe: https://www.elca.ch/en/elca-portrait