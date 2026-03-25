FIBE Berlin: Zwei Tage Debatte über die Zukunft der Finanzindustrie 

Berlin – Wenn sich Mitte April im CityCube Berlin Gründendeo, Bankfachleute, VCs und Regulierende treffen, geht es um nicht weniger als die Zukunft der europäischen Finanzindustrie. Beim Finanz- und Tech-Festival FIBE diskutieren am 15. und 16. April mehr als 200 internationale Speaker aus 19 Ländern über zentrale Trends: Von Künstlicher Intelligenz über Stablecoins bis hin zu neuen Investmentmodellen. Zu den vertretenen Firmen zählen Visa, BBVA, ARK Invest und zahlreiche europäische FinTech-Startups.

Ob Nordic Pavilion, Startups, VC-Lounge oder XX – bei den FIBE-Partnern gehen die Gespräche weiter.

Technologie, Märkte und neue Finanzmodelle

Zum Auftakt richtet sich der Blick auf den Wettbewerb zwischen etablierten Banken und digitalen Herausforderern. Murat Kalkan, Global Head of Digital Banks bei BBVA, erklärt, wie Künstliche Intelligenz Prozesse im Retailbanking automatisiert und welche globalen Strategien Banken benötigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Ein zentrales Thema ist die Rolle neuer Technologien in der Finanzbranche. In „Deep Dive Agentic AI“ diskutieren Artur Gruca (HypoVereinsbank), Hassan Salamony (3AI) und Nick Drewett (Engine by Starling), wie agentenbasierte KI bestehende Geschäftsmodelle verändern kann. Fabian Platzen (iwoca) und Leonard Strigel (YouLend) zeigen im „Deep Dive Embedded Finance“, wie Finanzdienstleistungen direkt in digitale Plattformen integriert werden. Auch die Tokenisierung wird praxisnah behandelt: In „Finding Product-Market Fit in Tokenization“ teilt Alexis Grabar (Astro-Finance) Erfahrungen aus der Umsetzung digitaler Anlageklassen. Gleichzeitig erörtern Branchenvertreter gemeinsam mit der deutschen Finanzaufsicht BaFin, ob Stablecoins in den kommenden Jahren zu einer tragenden Säule der Finanzinfrastruktur werden könnten.

Parallel dazu richtet sich der Fokus auf die Finanzierung von Innovation. In „Is the VC model dead?“ diskutieren Romain Grimal (BlackFin Capital Partners), Jessica Holzbach (0TO9) und Damien Launoy (115K), wie sich klassische Venture-Capital-Modelle verändern. Private Markets stehen ebenfalls im Zentrum: Robin Binder (NAO) und Julia Baranowska (Sky Cliff Private Markets) zeigen, welche Anlageklassen künftig breiteren Investierenden offenstehen könnten.

Lisa Dally, Projektleiterin der FIBE, betont: „FIBE ist ein Ort, an dem Gespräche direkt in Zusammenarbeit münden. In unseren Deep Dives, Mentoring-Sessions und auf der Impulse Stage entstehen nicht nur Ideen, hier werden konkrete Partnerschaften zwischen Startups, Banken und Investierenden initiiert.“

Fireside-Chats, Keynotes und Paneldiskussionen auf der Festival Stage sorgen stets für grossen Andrang.



Internationale Highlights und Festivalflair

Internationale Aufmerksamkeit verspricht zudem eine Live-Schalte zu Cathie Wood, Gründerin und CEO des US-Investmenthauses ARK Invest, die für ihre Investitionen in disruptive Technologien bekannt ist. Auch Fussball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wird auf der Bühne erwartet: In einem Fireside Chat spricht er über Führung, Teamarbeit und Leistungsdruck – Erfahrungen aus dem Spitzensport, die sich auch auf Wirtschaft und Unternehmertum übertragen lassen.



Neben den Bühnenprogrammen setzt das Festival auf informellen Austausch. Im FIBE Tiergarten können Besucherinnen und Besucher bei Mentoring-Sessions von fünf internationalen Marketingexpertinnen und -Experten konkrete Tipps erhalten. Der FIBE Späti bietet kurze Impulse, Snacks und Berliner Kiosk-Atmosphäre, während kreative Workshops und interaktive Elemente wie ein Sticker-Workshop, eine Mini-Disko in einer alten Telefonzelle oder eine VR-Fussball-Challenge die Festivalstimmung auflockern.

Auch dieses Jahr erwartet die Festivalgäste eine vollgepackte Agenda auf der Impulse Stage vor dem FIBE-Späti

Mit dieser Mischung aus Fachdebatte, Networking und Festivalformat ,schafft FIBE eine Plattform für den Austausch innerhalb der europäischen Finanz- und Tech-Szene, und bietet gleichzeitig Einblicke, welche Themen die Branche in den kommenden Jahren prägen könnten.

Wer die aktuellen Trends der Finanz- und Tech-Branche erleben und mit Expert:innen diskutieren möchte, sollte die FIBE am 15. und 16. April im CityCube Berlin besuchen. (FIBE/mc/hfu)

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