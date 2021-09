Finalisten des Digital Economy Award: Fintech-Branche boomt, Gesundheitswesen so digital wie noch nie

Zürich – 21 Finalisten können sich Chancen auf einen Digital Economy Award ausrechnen. Die Bekanntgabe der Gewinner:innen findet am 11. November 2021 im Hallenstadion Zürich statt.

Für die abschliessende Bewertungsrunde haben sich 21 Finalisten qualifiziert – ein breites Spektrum von Unternehmen ist vertreten, von Grossunternehmen bis hin zu erfolgreichen KMU und vielversprechenden Startups. Dabei sind Fintech-Unternehmen unter den Finalist:innen des Digital Economy Awards so stark vertreten wie noch nie: Nicht weniger als 5 Fintechs können sich Chancen auf einen der 6 Awards ausrechnen. Zweite grosse Siegerin des Jahres ist die Gesundheitsbranche, die mit 5 Finalist:innen vertreten ist.

«Das Qualitätslevel ist dieses Jahr deutlich gestiegen», zieht swissICT Geschäftsführer Christian Hunziker ein erstes Fazit nach den Jurytagen. Mit hochstehenden Eingaben in den Kategorien «Digital Innovation of the Year», «Digital Excellence» und «Highest Digital Quality», «The Next Global Hot Thing» und neu «NextGen Hero» verspricht die «Digital Economy Award Night» ein echter Leckerbissen zu werden. Die Finalisten werden in der Award-Show inhaltlich in den Fokus gerückt und vorgestellt oder im Saal interviewt.

Finalisten pro Kategorie

The Next Global Hot Thing:

Apiax

CollectID

Embotech

Frontify

Labster

Relai

Digital Innovation of the Year:

AIDONIC

Firmenich

FQX

Swiss COVID App

Digital Excellence Grossunternehmen:

Mobiliar

SBB

Luzerner Kantonsspital

Kantonsspital Baden

Digital Excellence KMU:

Belimed

eCollect

Valyo

Digital Excellence NPO & Gov:

Pro Juventute

Finanzdirektion Kanton Zug, Amt für Informatik und Organisation (AIO)

Highest Digital Quality:

Värdex Suisse

HeyPatient

Die Kurzportraits inklusive Jurybegründungen sind unter www.digitaleconomyaward.ch aufgeschaltet.

NextGen Hero Halbfinal am Schweizer Digitaltag

In der Kategorie NextGen Hero wird die Jury bis zum 15. Oktober entscheiden, welche 6 Finalisten sich für die Vorrunde qualifizieren. Am 10. November pitchen sie während dem OnAir-Programm des Digitaltags und die Zuschauer bestimmen in einem Public-Voting, welche 2 Finalistinnen und 2 Finalisten den Sprung auf die Bühne der Digital Economy Award Verleihung am 11. November schaffen. Am Digital Economy Award werden dann ein weiblicher und ein männlicher NextGen Hero ebenfalls per Publikumsabstimmung gekürt. Dieser Award wurde im Rahmen der Schweizer Digitaltage 2020 ins Leben gerufen.

Diana Engetschwiler, Gesamtverantwortliche des Schweizer Digitaltags: «Der NextGen Hero ist sowohl ein Vorbild als auch ein Motivator. Für den digitalen Wandel werden digitale Vorbilder benötigt, insbesondere für die jüngeren Generationen. Es ist eindrücklich, was diese jungen Menschen bereits geleistet haben und es freut mich, dass wir mit dieser Kategorie bereits in die zweite Runde gehen dürfen».

Tickets verfügbar

Am 11. November 2021 knallen im Hallenstadion Zürich die Korken. In der feierlichen Award-Show werden die Auszeichnungen verliehen und Hintergründe zu den Gewinnern erläutert. Wir freuen uns ganz besonders, dass Bundesrätin Karin Keller-Sutter ihre Teilnahme zugesagt hat. Flankiert wird die Prämierung von interessanten und brandaktuellen thematischen Inputs und einem Gala-Dinner. Einzeltickets können unter www.digitaleconomyaward.ch/ticket bestellt werden. (digitalswitzerland/mc/ps)

Zum Digital Economy Award

Der Digital Economy Award wird veranstaltet vom ICT-Fachverband swissICT, von der Organisation digitalswitzerland, sowie dem Fachverlag Netzmedien AG. Der Digital Economy Award entstand 2018 durch einen Zusammenschluss des Swiss ICT Award und des Swiss Digital Transformation Award. Die nächste Verleihung findet am 11. November 2021 im Hallenstadion Zürich statt.