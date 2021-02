Finastra ernennt Merten Slominsky zum Vice President für Zentraleuropa

Frankfurt am Main – Finastra hat Merten Slominsky zum Vice President of Sales für Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH), Zentral- und Osteuropa sowie Russland ernannt. Merten Slominsky ist von Deutschland aus tätig und übernimmt die Verantwortung für die Leitung der gesamten Vertriebsorganisation in der Region.

Er bringt über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Führung, Vertriebs- und Servicemanagement, Business Development sowie Strategieentwicklung und -umsetzung für internationale Softwareunternehmen mit. Zuletzt war er General Manager und Vice President des Business-Intelligence-Unternehmens MicroStrategy, bei dem er das direkte Geschäft und die Partnerschaften mit Resellern und Systemintegratoren auf- und ausbaute.

Zuvor bei Alfresco, Lexmark und IBM

Zu seinen früheren Führungspositionen gehören VP EMEA beim Open-Source- und Cloud-Softwareanbieter Alfresco und Enterprise VP bei Lexmark und Kofax, einem führenden Anbieter von Capture- und Robotik-Prozessautomatisierung. Bei der IBM Software Group hatte er nach der Übernahme von FileNet eine leitende Position für Nordeuropa inne, in welcher er als Managing Director die volle P&L-Verantwortung für das Geschäft trug. Merten Slominsky studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Duisburg-Essen.

„Meine große Leidenschaft ist es, das exponentielle Wachstum und die weitere Expansion von hochinnovativen, disruptiven und transformativen Unternehmen voranzutreiben und zu unterstützen. Ich freue mich sehr, dass ich meine Führungserfahrung nun bei Finastra einbringen kann. Das Unternehmen inspiriert mich mit seinem zukunftsorientierten Ansatz für Open Finance, Banking-as-a-Service, Plattform- und Cloud-Angeboten und ich sehe ein enormes Potenzial im Finanzsoftwaremarkt”, kommentiert Merten Slominsky seine neue Rolle.

Er berichtet direkt an Wissam Khoury, General Manager und Senior Vice President für das internationale Geschäft bei Finastra. (Finastra/mc/hfu)