Finnova und UnRiskOmega vereinbaren Produktpartnerschaft

Lenzburg – Finnova und UnRiskOmega unterzeichnen eine Produktpartnerschaft im Bereich digitale Anlageberatung. Die Anlageberatungslösung Wealth von UnRiskOmega ist bereits heute eng an die Finnova Core Suite angebunden. Nun soll sie in den künftigen Bankmitarbeiterarbeitsplatz von Finnova integriert werden. Dadurch profitieren insbesondere kleine und mittelgrosse Banken der Finnova Community von einer umfassenden und bereits im Markt etablierten Lösung.

Das Investment Cockpit ist die professionelle Portfolio-Management-Lösung von Finnova. Durch die Partnerschaft mit UnRiskOmega kommt eine umfassende digitale Anlageberatungslösung dazu. Sie ergänzt die Funktionalitäten des Investment Cockpits mit der Anlegerprofilierung, der Erstellung von Anlagevorschlägen, der Ausführung der empfohlenen Transaktionen und der Portfolioüberwachung. Damit werden die Anlageberatenden optimal durch den gesamten Beratungsprozess geführt und in ihrer Tagesarbeit unterstützt.

«Bislang waren umfassende Anlageberatungslösungen hauptsächlich bei grossen Banken im Einsatz. Mit der gemeinsamen Lösung sind sie jetzt durch die nahtlose Integration in die Finnova Banking Software auch für kleinere und mittelgrosse Banken verfügbar», so Samuel Scheidegger, Chief Product Officer bei Finnova.

Präzise Risikomessungen

Die Lösung stellt eine Vielzahl von Analyse- und Simulationswerkzeugen bereit, welche die Anlageberatenden effektiv in ihren Tätigkeiten unterstützen. Die integrierte Risk Engine ermöglicht präzise Risikomessungen, und die Rule Engine stellt flexibel konfigurierbare Regelwerke zur Verfügung. Dies vereinfacht die Beratung unter Berücksichtigung von regulatorischen Vorschriften wie dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) erheblich.

Die Anlageberatungslösung Wealth basiert auf den robusten, skalierbaren und praxiserprobten Risikomanagement-Softwarelösungen von UnRisk. Diese profitieren von über 25 Jahren quantitativer Expertise in der Finanzindustrie und werden international von namhaften Kunden eingesetzt.

«Die Integration unserer Anlageberatungslösung in die Finnova Banking Software ermöglicht eine nahtlose End-to-End-Beratung. Sie schafft den Anlageberatenden erhebliche Effizienzgewinne und bedient die Endkundinnen und Endkunden mit einem herausragenden Beratungserlebnis. Dabei vereinen sich die Expertise von UnRiskOmega in quantitativer Analyse und digitaler Anlageberatung perfekt mit der innovativen Finnova-Technologie», so Marc Aeberhard, Geschäftsführer von UnRiskOmega.

Durch die Partnerschaft mit UnRiskOmega profitiert die Finnova Community von einer modernen, zukunftsfähigen Lösung, die den Anforderungen unterschiedlicher Architektur-Stacks entspricht.

Die Lösung ist bereits bei verschiedenen Finnova-Banken im Einsatz. Die gemeinsame Produktvision und Roadmap von Finnova und UnRiskOmega stellen sicher, dass die Lösung auch in den Bankmitarbeiterarbeitsplatz der Zukunft integriert werden kann.

«Durch diese Partnerschaft erweitert Finnova ihr Ecosystem um eine weitere Beratungslösung, die es den Banken ermöglicht, ihre Strategien im Bereich Anlageberatung individuell zu gestalten», so Ralph Hutter, Leiter Ecosystem & Partnerships bei Finnova. (Finnova/mc)