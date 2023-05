Führende Schweizer Konferenz zu künstlicher Intelligenz im Kanton Schwyz

Schwyz – Künstliche Intelligenz gewinnt mit dramatischer Geschwindigkeit an Bedeutung – branchenübergreifend und für alle Unternehmen. Im letzten Jahr ist AI mit ChatGTP definitiv im Mainstream angekommen, und fast täglich lesen wir von spektakulären Durchbrüchen und beeindruckenden Anwendungen. Der Kanton Schwyz setzt schon lange auf AI und präsentiert bereits zum dritten Mal die führende Schweizer Konferenz im Bereich künstliche Intelligenz.

AiCon2023 besteht aus einem virtuellen und einem physischen Event: Am 25. Mai findet der Digital Talent Summit in Zusammenarbeit mit Global AI Hub und AI Planet statt. Am 22. Juni 2023 laden der Kanton Schwyz, der Kanton Zürich und die Netzwerk-Community C-Level zum AI-Strategie-Forum in Pfäffikon SZ.

Schweizer Unternehmen treffen am Digital Talent Summit Tech-Talente aus der ganzen Welt

Ohne Fachkräfte gelingt die erfolgreiche Digitalisierung nicht. Deshalb vernetzt der Digital Talent Summit am 25. Mai 2023 Tech-Talente aus der ganzen Welt mit Unternehmen und Business-Leadern. Thematischer Schwerpunkt werden die AI-Fachkräfte, ihre Ausbildung und ihre Erwartungen an die Arbeitswelt von morgen sein. Ausserdem werden die Resultate der Global Talent Survey präsentiert und der Digital Talent Award vergeben. Vertreterinnen und Vertreter von Schwyzer und Zürcher Unternehmen profitieren von einem exklusiven Angebot: Sie können sich auf talentsummit.org kostenlos für den Digital Talent Summit vom 25. Mai 2023 anmelden.

Am AI-Strategie-Forum werden die wichtigsten Entwicklungen der künstlichen Intelligenz präsentiert

Am AI-Strategie-Forum treffen sich 200 ausgewählte Gäste im Hotel Seedamm Plaza in Pfäffikon SZ. Eingeladen sind Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus den grössten Schweizer Unternehmen und ausgewählte Schwyzer und Zürcher KMUs. Dazu kommen Gäste aus Politik und Forschung. In Panel-Diskussionen mit Expertinnen und Executives sowie Keynotes von hochkarätigen Speakern werden die aktuellen Entwicklungen aus der Welt der künstlichen Intelligenz besprochen. Das AI-Strategie-Forum am 22. Juni 2023 ist kein öffentlicher Anlass. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/mc/hfu)

ai-con.ch