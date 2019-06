Für Fintechs und Jungunternehmen winken am Digital Economy Award lukrative Zusatzpreise

Zürich – F10 offeriert in diesem Jahr einen Spezialpreis im Bereich Fintech. Jungunternehmen erhalten die Möglichkeit, vor Experten der UBS und dem SEF zu pitchen.

Während laufend Eingaben für den Digital Economy Award 2019 eingehen, kommen mit F10 in Zusammenarbeit mit SIX und UBS im Rahmen SEF4KMU Programms neue Partner an Bord des Digital Economy Awards.

Aufbauend auf den Kategorien der Digital Economy Awards, suchen F10 und Six in diesem Jahr zusätzlich diejenigen Firmen, welche im Bereich FinTech aktuelle Kundebedürfnis der Finanzindustrie adressieren. Aus den regulären Einreichungen für die 6 Kategorien des Digital Economy Awards werden 3 Kandidaten ausgesucht, welche sich mit einem Kurz-Pitch auf der Hauptbühne des Digital Economy Award Night vom 28. November 2019 präsentieren dürfen.

Der Gewinner aus dem anschliessenden Saal-Voting erhält ein Investment Coaching von F10 FinTech Incubator & Accelerator und zudem die Möglichkeit für ein Equity Investment von Six FinTech Ventures in der Höhe von CHF 150’000. Andreas Iten, Head SIX FinTech Ventures und Co-Founder & Member of the Board F10, ist schon jetzt sehr gespannt auf die Pitches verheissungsvoller Fintechs an der Digital Economy Award Night. «Wir sind stolz, mit diesem Preis die Innovationskraft des Schweizer Finanzplatzes weiter zu stärken. Wir erwarten eine spannende Auswahl von Firmen mit interessanten Technologien und Geschäftsmodellen, welche reale Probleme der Kunden in der Finanzbranche lösen».

Förderung für Jungunternehmen

Zudem kommt die UBS mit an Bord. Sie bietet Jungunternehmen, welche für den Digital Economy Award einreichen, eine Pitchmöglichkeit vor einem Expertenteam im Rahmen des Jurytags im September, zusammengesetzt aus UBS-Beratern und Personen aus dem Umfeld des Swiss Economic Forums.

Im Kontext des SEF4KMU Programms bietet die UBS somit zukunftsorientierten Jungunternehmen die Möglichkeit, ihre Strategie durch unabhängige Experten aus der Praxis zu überprüfen, Risiken zu minimieren und sich erleichterten Zugang zu Wachstumskapital zu verschaffen. Für Unternehmen, welche das Gremium überzeugen, stehen die Türen für eine Unterstützung bei der Kapitalbeschaffung (Fremd- und/oder Eigenkapital) offen.

Stefan Bingisser, Managing Director bei der UBS, freut sich auf die Kooperation: «UBS schätzt die Möglichkeit, Unternehmen im Rahmen des Digital Economy Award kennen zu lernen. Gemeinsam mit Unternehmern aus dem Netzwerk des Swiss Economic Forum können wir Startups bei Kapitalfragen beraten und unterstützen sowie Know-how und Erfahrungen zu verschiedenen Fragestellungen der Gesellschaften anbieten. Es würde uns sehr freuen, wenn sich viele, spannende Unternehmen an den Pitch Days im September präsentieren und wir unseren Teil zur Weiterentwicklung der Teilnehmenden beitragen können.»

Einreichefrist läuft bis am 21. Juni

An der Digital Economy Award Night am 28. November im Zürcher Hallenstadion werden wie im Vorjahr Awards in den Kategorien «Digital Innovation Of The Year», «The Next Global Hot Thing», «Digital Transformation Award» sowie «Highest Digital Quality» vergeben. Innerhalb der Kategorie «Highest Digital Quality» werden 2019 Unternehmen in den Kategorien «Lean, Agile & Scrum», «Sourcing & Cloud», «Industrie 4.0», «User Experience», «Security» und «Open Source» zertifiziert. Die Einreichefrist läuft bis am 21. Juni. ( Digital Economy Award /mc/ps)

