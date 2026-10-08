BDO und GObugfree stärken Cyber-Resilienz von Schweizer KMU

Zürich – BDO Digital, das digitale Kompetenzzentrum von BDO, und GObugfree bündeln ihre Kompetenzen, um Schweizer KMU besser vor Cyberangriffen zu schützen und für Cyberrisiken zu sensibilisieren. Die beiden Unternehmen kombinieren strategische Beratung und Cyber-Governance mit technischen Sicherheitstests und einer Community von Ethical Hackern. Als Platin-Partner der von GObugfree organisierten Cyber-Security-Konferenz GOhack26 engagiert sich BDO Digital zudem für den Wissensaustausch und die Weiterentwicklung der Schweizer Cyber-Security-Community.

BDO Digital bringt ihre Beratungs-, Governance- und KMU-Kompetenz in die Partnerschaft ein. GObugfree steuert ihre in der Schweiz entwickelte und betriebene, KI-gestützte Cyber-Security-Plattform, ihre technische Prüfkompetenz sowie den Zugang zu einer Community von Ethical Hackern und Sicherheitsforschenden bei.

Mit gemeinsam entwickelten Cyber-Security-Packages begleiten die beiden Unternehmen KMU von der ersten Standortbestimmung bis zur Weiterentwicklung ihrer Sicherheitsmassnahmen. Die Angebote decken Themen wie Security Awareness, technische Sicherheitstests, Cyber-Governance, Risikomanagement, Bug-Bounty-Programme, Attack Surface Analysis und die Anforderungen des EU Cyber Resilience Act (CRA) ab.

Gemeinsame Veranstaltungen und Wissensformate sollen KMU zudem für aktuelle Cyberrisiken sensibilisieren und über neue Entwicklungen im Bereich Cyber-Security informieren.

«Cybersicherheit lässt sich nicht mit einer einmaligen technischen Massnahme sicherstellen. Unternehmen müssen ihre Risiken regelmässig beurteilen, Verantwortlichkeiten klären und ihre Systeme kontinuierlich überprüfen. Gemeinsam mit GObugfree können wir Schweizer KMU dabei sowohl auf strategischer als auch auf technischer Ebene begleiten», sagt Nicolas Germiquet, Leiter Cyber-Security & Digital Forensics, BDO Digital.

«Cyber-Resilienz entsteht dort, wo strategische Verantwortung auf kontinuierliche technische Überprüfung trifft. Gemeinsam mit BDO Digital geben wir Schweizer KMU einen pragmatischen Zugang zu moderner Cyber-Security. Mit unserer Community von Ethical Hackern machen wir sichtbar, welche Risiken für ein Unternehmen relevant sind», sagt Christina Kistler, Co-CEO GObugfree AG.

Engagement bei GOhack26

GOhack ist die jährlich stattfindende Cyber-Security-Konferenz von GObugfree. Die diesjährige Ausgabe findet am 29. und 30. Oktober 2026 in Zürich statt und bringt Unternehmen, Cyber-Security-Fachpersonen, Ethical Hacker und Nachwuchstalente zusammen. Das Programm verbindet Symposium, Education-Track und Live Bug Bounty Challenge. Im Rahmen der Platin-Partnerschaft mit GOhack26 hält Nicolas Germiquet am 29. Oktober 2026 am Vormittag den Vortrag «Ausgelagert heisst nicht abgesichert. Was Führung und Verwaltungsrat selbst steuern müssen». Am Nachmittag leitet er mit «Security Poker: Cyber-Governance ist Chefsache» einen interaktiven Workshop für Geschäftsleitungen, Verwaltungsräte und IT-Verantwortliche von KMU.

«Beim Security Poker übernehmen die Teilnehmenden die Rolle der Geschäftsleitung eines KMU und erleben, wie sich Entscheidungen zu Budgets, Risiken und Verantwortlichkeiten in einer Cyberkrise auswirken können. So machen wir Cyber-Governance greifbar und zeigen auf, welche Cyber-Entscheide auf Führungsebene getroffen werden müssen», erklärt Germiquet.

Ausbau des Angebots von BDO Digital

Seit dem 1. Januar 2026 bündelt BDO ihre digitalen Kompetenzen unter BDO Digital. Das Kompetenzzentrum vereint Spezialistinnen und Spezialisten aus unterschiedlichen Disziplinen und deckt Leistungen von IT-Strategie und Cloud Services über Cyber-Security und Digital Forensics bis zu IT-Compliance und IT-Recht ab. Die Partnerschaft mit GObugfree ergänzt dieses Angebot um zusätzliche technische Prüfkompetenz und erweitert die Möglichkeiten, Schweizer KMU ganzheitlich beim Aufbau und bei der Weiterentwicklung ihrer Cyber-Resilienz zu begleiten. (BDO/mc/hfu)