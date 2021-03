Guido Schmidt per Januar 2022 in die Geschäftsleitung von Abraxas gewählt

St.Gallen – Der Verwaltungsrat von Abraxas hat Guido Schmidt, derzeit Leiter Juris bei Abraxas, per 1. Januar 2022 in die Geschäftsleitung des Unternehmens gewählt. Der erfahrene ICT-Manager wird die Leitung des Bereichs Digital Government & Fachapplikationen von Peter Baumberger übernehmen. Dieser wird im Januar 2022 auf eigenen Wunsch vorzeitig in den Ruhestand treten.

Bereits seit zweieinhalb Jahren begleitet und unterstützt der vormalige CIO des grössten schweizerischen Bau- und Baudienstleistungsunternehmens Abraxas in diversen herausfordernden Projekten. Guido Schmidt hat bei seiner bisherigen Tätigkeit für Abraxas sowohl intern wie auch extern bei verschiedenen Kunden sehr viel Goodwill erarbeitet. «Im Verwaltungsrat ist uns seine ausgezeichnete Arbeit im Unternehmen und für unsere Kunden nicht verborgen geblieben,» begründet Verwal­tungs­ratspräsident Dr. Matthias Kaiserswerth die Wahl. «Mit seinen menschlichen und fach­li­chen Qualitäten ist er für uns die ideale Besetzung für diese wichtige Funktion in der Geschäfts­leitung von Abraxas.»

Baumberger hinterlässt grosse Lücke

Bereits im Herbst 2020 hatte Peter Baumberger, Stv. CEO sowie Leiter der Bereiche Gemeinde­markt und Digital Government & Fachlösungen, dem Verwaltungsrat von Abraxas seinen Wunsch mitgeteilt, im Januar 2022 in Pension zu gehen. «Mein Stellvertreter und sehr geschätz­ter Kollege Peter Baumberger war eine der treibenden Kräfte hinter der neuen Abraxas,» kommentiert Reto Gutmann, CEO von Abraxas den angekündigten Weggang. «Sein Weggang hinterlässt denn auch eine grosse Lücke, die es für die Kolleginnen und Kollegen bei Abraxas und natürlich auch für die Kunden von Abraxas wieder zu schliessen gilt. Mit Guido Schmidt haben wir einen sehr kompetenten und geschätzten Kollegen für die Nachfolge gefunden.»

Das von Patrick Kohler geführte Verkaufsteam für den Gemeindemarkt wird mit diesem per­so­nellen Wechsel per Januar in den Bereich Verkauf unter der Leitung von Geschäftslei­tungs­mit­glied Markus Zollinger integriert. Für die Gemeinde-Kunden von Abraxas ändert sich wenig, da für ihre Anliegen sämtliche Ansprechpartner dieselben bleiben.

Peter Baumberger wird noch bis Ende 2021 alle seine Funktionen und Aufgaben wahrnehmen. Auch nach seinem formellen Austritt wird er Abraxas bis Ende 2022 in der Funktion des Leiters Public Affairs begleiten.

Guido Schmidt

Seit 2018 unterstützt Guido Schmidt als selbstständiger Berater Unternehmen im IT-Umfeld. In dieser Zeit hat er auch Abraxas in diversen herausfordernden Projekten begleitet, unter anderem bei Projekten und Lösungsangeboten für Steuerämter und Organe der Rechtspflege. Vor 2018 war er als CIO von Implenia verantwortlich für die Neuausrichtung der Informatik in der gesamten Gruppe. Zuvor war er 14 Jahre als CEO und Mitinhaber bei einem mittelständischen IT-Dienstleister tätig. Guido Schmidt (1965) ist deutscher Staatsbürger und verfügt über eine Grundausbildung als Daten­verar­bei­tungskaufmann IHK sowie diverse Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen IT, Organisation und Management. Er ist seit den 90er-Jahren in der schweizerischen ICT-Branche tätig. (Abraxas/mc)

Abraxas

