HINT AG stärkt Geschäftsleitung und treibt Plattformstrategie im Gesundheitswesen voran

Lenzburg – Die HINT AG ist ein Schweizer IT-Dienstleister mit Fokus auf das Gesundheitswesen. Eine Neuausrichtung der Geschäftsleitung schafft die Grundlage für die konsequente Weiterentwicklung ihrer Plattformstrategie im Gesundheitswesen und damit für weiteres Wachstum. Seit dem 1. März 2026 umfasst die Geschäftsleitung sechs Mitglieder.

Neu zur HINT AG stösst Dominique Equey, der als Chief Revenue Officer die kommerzielle Weiterentwicklung des Unternehmens verantwortet. Er bringt über 20 Jahre Führungserfahrung in der IT mit, unter anderem bei Avaloq, Netcetera, Amazon Web Services (AWS) sowie Smart Communications in Singapur. Seine Schwerpunkte liegen in Digitalisierungs- und Trans-formationsprogrammen, komplexen Client-Onboardings und M&As, dem Aufbau von Partner-Ecosystems sowie der Entwicklung von SaaS- und MSP-zentrierten Geschäftsmodellen.

Weiter rücken mit Pascal Hüsser – bisher Bereichsleiter Security Services / CISO – und Michael Fischer, Bereichsleiter Operations & Finance, zwei langjährige interne Mitarbeitende in die Geschäftsleitung nach. Beide verfügen über zentrale Fachkompetenzen in den Bereichen Sicherheit, Betrieb und Finanzsteuerung.

„Wir stehen an einem entscheidenden Punkt unserer Weiterentwicklung“, sagt Markus Goldschmid, CEO der HINT AG. „Mit der erweiterten Geschäftsleitung und der gezielten Verstärkung im Vertrieb schaffen wir die Voraussetzungen, um unser Wachstum weiter voranzutreiben und unser Geschäftsmodell konsequent in Richtung Plattformanbieter weiterzuentwickeln.“

Vom IT-Service-Provider zum Plattformanbieter

Die neue strategische Ausrichtung der HINT AG sieht eine gezielte Entwicklung vom klassischen Managed Services Anbieter hin zu einem Plattformanbieter für das Schweizer Gesundheitswesen vor. Im Zentrum steht die Vision, eine integrierte digitale Infrastruktur für Leistungserbringer bereitzustellen und Anwendungen, Partner sowie Institutionen effizient miteinander zu verbinden.

Mit Initiativen wie der National Healthcare Cloud (NHC), dem im Aufbau befindlichen Marketplace sowie Vernetzungsansätzen wie SSHN und SCION baut die HINT AG ein Ökosystem auf, das über den reinen IT-Betrieb hinausgeht. Ziel ist es, echten Mehrwert für Kunden zu schaffen und die digitale Transformation im Gesundheitswesen nachhaltig zu unterstützen.

SSHN als Rückgrat der sicheren Vernetzung

Eine zentrale Rolle in dieser Plattformstrategie spielt das Swiss Secure Health Network (SSHN). Dieses bildet die Grundlage für eine standardisierte, hochsichere und leistungsfähige Vernetzung im Gesundheitswesen. SSHN ermöglicht es, Leistungserbringer, Applikationen, Daten und Partner über eine vertrauenswürdige Infrastruktur miteinander zu verbinden – unabhängig von Standort oder Organisationsgrösse. Damit schafft die HINT AG die Voraussetzungen für durchgängige digitale Prozesse, beispielsweise im Datenaustausch zwischen Spitälern, Praxen, Laboren und weiteren Akteuren.

Als integraler Bestandteil der HINT Plattformstrategie ergänzt SSHN die National Healthcare Cloud (NHC) ideal: Während die NHC skalierbare und souveräne Cloud-Ressourcen bereitstellt, sorgt SSHN für die sichere, standardisierte und regulatorisch konforme Vernetzung aller Beteiligten. Gemeinsam bilden sie die Basis für ein interoperables Ökosystem, in dem Innovationen schneller umgesetzt und neue digitale Services effizient eingeführt werden können. Darüber hinaus stärkt SSHN die digitale Souveränität im Gesundheitswesen, indem es eine nationale, vertrauenswürdige Infrastruktur bereitstellt, die gezielt auf die hohen Anforderungen an Datenschutz, Verfügbarkeit und Compliance ausgerichtet ist.

Fokus auf Mehrwert und Sicherheit

Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse von Spitälern, Heimen, Praxen und weiteren Institutionen. Die HINT AG unterstützt diese dabei, ihre IT zu standardisieren, Prozesse zu optimieren und sich stärker auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren. Als Betreiber kritischer Infrastrukturen im Gesundheitswesen trägt die HINT AG eine besondere Verantwortung für den sicheren und zuverlässigen Umgang mit sensiblen Daten. Diese Verantwortung prägt sowohl die Architektur der Lösungen als auch den täglichen Betrieb. Durch sichere, in der Schweiz betriebene Infrastrukturen, branchenspezifisches Know-how und neue Plattformansätze schafft die HINT AG die Grundlage für eine nachhaltige digitale Entwicklung im Gesundheitswesen. (HINT/mc/hfu)