Nestermind schliesst siebenstellige Seed-Finanzierungsrunde ab

Zürich – Das PropTech-Startup Nestermind hat eine Seed-Finanzierungsrunde im siebenstelligen Bereich abgeschlossen. Das Kapital stammt von strategischen Investoren, die tief in der Schweizer Immobilienbranche verankert sind – darunter mehrere der renommiertesten Immobilienunternehmen der Schweiz. Es ﬂiesst in die Weiterentwicklung des Produkts sowie in den Ausbau des Teams.

Nestermind entwickelt eine KI-ﬁrst-CRM-Plattform, die speziell für Immobilienmaklerinnen, Liegenschaftsverwaltungen und Vermarkter konzipiert ist – das horizontale CRM für jede Art von Immobilienunternehmen, mit klarem Fokus auf die Immobilienvermarktung. Heute nutzen bereits über 350 Immobilienproﬁs in der Schweiz die Software.

«Wir bauen Software, die Vermarkter stärker macht – nicht ersetzt. Das Immobiliengeschäft ist und bleibt ein People Business, es lebt vom Vertrauen zwischen Menschen. Doch vieles auf dem Weg, ein Objekt an den Markt zu bringen, lässt sich heute anders und besser lösen. Nestermind ist die Brücke zwischen dieser Tradition und der neuen Welt der künstlichen Intelligenz. Dass mehrere der renommiertesten Immobilienunternehmen der Schweiz uns Vertrauen schenken, macht uns enorm stolz – und bestätigt vor allem, dass wir etwas bauen, das über Jahre Bestand haben wird.» Lucas Pelloni, Mitgründer und CEO von Nestermind

Mit dem frischen Kapital baut Nestermind das Team weiter aus, beschleunigt die Produktentwicklung im Bereich KI und erweitert die Marktabdeckung in der gesamten Schweiz. (Nestermind/mc/hfu)