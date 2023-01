Hostpoint lanciert neues E-Mail-Angebot mit umfassenden Office- und Team-Funktionen

Rapperswil-Jona – Der Schweizer Hosting-Provider Hostpoint hat sein Angebot für E-Mail-Services stark ausgebaut. E-Mail-Adressen mit eigener Domain sind neu auch ohne Hosting-Produkt nutzbar. Zudem wurde der Leistungsumfang durch zahlreiche nützliche Funktionen erweitert, wie etwa Drive-Speicher und gemeinsame Dokumentenbearbeitung.

Ein zuverlässiger E-Mail-Service ist für die private und die berufliche Kommunikation heute unerlässlich. Die Bedürfnisse von Benutzern sind stark gestiegen und Aspekte wie Daten-sicherheit, Spamschutz und Support-Verfügbarkeit werden zunehmend nachgefragt. Hier möchte Hostpoint mit den neuen «E-Mail & Cloud Office»-Produkten ansetzen und bietet eine professionelle und sichere Lösung für geschäftliches und privates E-Mail in Kombination mit vielseitigen und flexiblen Tools für digitales Arbeiten.

Sämtliche Daten werden auf Servern in einem hochsicheren Rechenzentrum in der Schweiz gespeichert und keinerlei E-Mail-Daten werden für Werbezwecke oder Ähnliches ausgewertet. Zudem steht der Support an sieben Tagen in der Woche kostenlos per E-Mail und Telefon zur Verfügung. Durch diese Kombination aus Sicherheit und Kundenorientierung hebt sich das Angebot von Hostpoint gegenüber anderen Mail-Hosting- und Groupware-Anbietern ab.

Abgestuftes Modell mit attraktiven Angeboten für alle Bedürfnisse

Es stehen drei Angebote zwischen CHF 3.– und CHF 7.– pro Monat und Benutzer zur Auswahl, wobei Hostpoint dazu attraktive Einführungsrabatte bis Ende Jahr anbietet. Die Benutzer erhalten je nach Modell bis zu 100 GB Speicherplatz für E-Mail sowie bis zu 250 GB für Drive-Daten. Dank einem kostenlosen Umzugsservice können sämtliche E-Mail-Daten aus bestehenden Postfächern schnell und einfach zu Hostpoint migriert werden. Die Office-Funktionen umfassen unter anderem synchronisierbare und mit anderen Benutzern teilbare Kalender und Adressbücher sowie Tools für die Zusammenarbeit im Team an Textdokumenten, Tabellen und Präsentationen in Echtzeit.

Mit bereits über 700’000 verwalteten E-Mail-Postfächern verfügt Hostpoint über langjährige Erfahrung beim Mail-Hosting. Bislang konnten E-Mail-Adressen bei Hostpoint nur innerhalb eines Hosting-Produktes eingerichtet werden. Die neuen E-Mail-Angebote können einzeln oder gemeinsam mit anderen Hostpoint-Services genutzt werden. Zudem bieten sie deutlich mehr Funktionsumfang und Speicherplatz.

Mail- und Office-Lösung für mobiles Arbeiten

Mobilität ist ein etablierter Bestandteil der modernen Berufswelt. Das Angebot von Hostpoint richtet sich deshalb insbesondere an KMU, Start-ups und Private, welche genau diese Flexibilität schätzen. Neu gegründeten Unternehmen bietet sich eine ideale Ausgangslage, um bei einem einzigen Anbieter ihre Domains zu registrieren, ihre Website zu hosten sowie ihre E-Mail-Adressen einzurichten und gemeinsame Daten zu speichern. Aber auch für Familien oder Vereine kann die gemeinsame Verwendung von Kalender, Adressbuch und Drive-Speicher sehr nützlich sein.

Mit der Lancierung von «E-Mail & Cloud Office» ergänzt Hostpoint sein bestehendes Produktportfolio. Den Kunden bietet sich so eine Umgebung von Lösungen, die den digitalen Arbeitsplatz so vernetzt und so einfach wie möglich machen. Die Wege zwischen Hosting, Content Management, E-Mail und Cloud-Speicher sind kurz und die Produkte greifen optimal ineinander. (Hostpoint/mc/ps)

​Mehr zu «E-Mail & Cloud Office»