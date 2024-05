Houzy und Devis.ch fusionieren

Nyon / Zürich – Houzy und Devis.ch freuen sich, ihre Fusion bekannt zu geben, durch die eine neue wichtige Einheit im Bereich der digitalen Eigenheimplattformen in der Schweiz entsteht. Die Fusion bringt zwei tonangebende Unternehmen in ihren jeweiligen Bereichen zusammen und schafft damit den Kundinnen und Kunden dank einer erweiterten Palette von Produkten und Dienstleistungen einen spürbaren Mehrwert.

Houzy wurde 2017 gegründet und ist heute die führende Schweizer Eigenheimplattform mit mehr als 150’000 registrierten Nutzerinnen und Nutzern. Devis.ch (mit seiner Untermarke Offerten.ch) hingegen ist die führende Handwerkervermittlungsplattform in der Westschweiz mit 10 Jahren Erfahrung in der Vermittlung von über CHF 40 Mio. an Handwerkerleistungen pro Jahr.

Die Fusion wird das Know-how beider Unternehmen kombinieren, um weitere Innovationen zu ermöglichen und die Bedürfnisse zukünftiger und bestehender Hausbesitzerinnen und -besitzer effektiver zu erfüllen. Bestandskundinnen und -kunden profitieren von einem noch grösseren Netzwerk an Qualitätshandwerksbetrieben und zusätzlichen Dienstleistungen rund um die Sanierung. Bestehende Partner von Houzy und Devis profitieren nun von einem noch besseren Zugang zu neuer Kundschaft und einer Reihe modernster Tools zur Effizienzsteigerung.

Das fusionierte Unternehmen wird seine Präsenz und Wettbewerbsfähigkeit mit einem breiteren Angebot für den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie stärken. Der Zusammenschluss unterstreicht die Strategie der beiden Investoren Baloise und UBS, ihr gemeinsames Immobilien-Ökosystem weiter zu stärken.

Fortführung der etablierten Dienstleistungen und Angebote

Kundinnen und Kunden wie auch die Partner beider Unternehmen profitieren weiterhin von dem gewohnt hohen Service- und Qualitätsniveau. Das fusionierte Unternehmen ist bestrebt, einen reibungslosen und transparenten Übergang ohne Auswirkungen auf die Kundinnen und Kunden oder Partner zu gewährleisten.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Unternehmen sind und bleiben das Herzstück des fusionierten Unternehmens. Das Management-Team wird eng mit den Mitarbeitenden beider Unternehmen in ihren jeweiligen Niederlassungen in Zürich und Nyon zusammenarbeiten, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten und noch bessere Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung zu bieten.

Houzy und Devis.ch freuen sich über dieses neue Kapitel und sind bestrebt, das neue Unternehmen zum unangefochtenen Branchenführer auf dem Markt der Eigenheimplattformen zu machen. (Houzy/mc/ps)