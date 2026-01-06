HP auf der CES 202&: Intelligente, nachhaltige Lösungen für hybrides Arbeiten

Wallisellen – Die Zukunft der Arbeit ist flexibler und dezentraler denn je – und Mitarbeitende erwarten, dass ihre Technologie mit diesem Wandel Schritt hält. Auf der CES 2026 stellt HP neue Lösungen vor, die ein konsistentes und intuitives Nutzungserlebnis ermöglichen, unabhängig davon, wo gearbeitet wird. Die aktuellen Innovationen treiben HPs Vision smarter Arbeitsumgebungen weiter voran, in denen Leistung, einfache Verwaltung und Nachhaltigkeit in jedem Gerät zusammenkommen.

Mit diesen Neuerungen bekräftigt HP sein Engagement für Technologien, die Produktivität fördern und nahtlose Zusammenarbeit in jeder Umgebung unterstützen.

Ergonomische und nachhaltige Peripheriegeräte für jeden Arbeitsplatz

HP bringt frische Farbe in sein ergonomisches Portfolio und erweitert die Produktlinie um die HP Tilt Ergonomic Mouse 720M, die ab Februar auch in einem stilvollen Pink erhältlich ist. Entwickelt für hohen Komfort bei langen Arbeitssessions unterstützt die halb-vertikale Form eine natürliche Handhaltung. Duale kabellose Konnektivität, ein Neigerad für vertikales und horizontales Scrollen sowie eine angenehme Soft-Touch-Oberfläche sorgen für ein präzises und reaktionsschnelles Nutzungserlebnis. Die batterielose Maus wird über einen Superkondensator betrieben und ermöglicht bis zu einen Monat Nutzung nach nur drei Minuten Ladezeit¹. Mit einem Anteil von 60 Prozent Post-Consumer-Recyclingmaterial² unterstreicht sie HPs Anspruch an nachhaltiges Produktdesign.

Ergänzend dazu hat HP die HP Ultra-Fast Scroll Wireless Mouse 780M vorgestellt, die ebenfalls auf einen Superkondensator anstelle einer herkömmlichen Batterie setzt. Sie kombiniert zwei Scrollräder aus Metall, sechs programmierbare Tasten³ sowie praktische Schnellzugriffs-Shortcuts und eignet sich besonders für die Navigation durch lange Dokumente und komplexe Projekte. Wie die 720M verfügt auch dieses Modell über die neue Soft-Touch-Oberfläche, besteht zu 60 Prozent aus Post-Consumer-Recyclingmaterial² und wird in FSC-zertifizierter Verpackung⁴ geliefert.

Für Anwender, die regelmässig zwischen mehreren Geräten wechseln, bietet HP das HP Multi-Device Dual-Mode Mouse and Keyboard Combo mit Handballenauflage 580C. Es sorgt für ein leises, komfortables Tippgefühl und eine präzise Maussteuerung mit schnellem Wechsel zwischen verschiedenen Systemen³. Zusammen erleichtern diese Peripheriegeräte die Einrichtung eines ergonomischen, effizienten und umweltbewussten Arbeitsplatzes.

Alle Zubehörprodukte lassen sich nahtlos mit HP Notebooks verbinden und bilden eine durchgängige Lösung für hybrides Arbeiten.

Zentrale Geräteverwaltung mit HP Poly Studio Apps

HP führt die bisherigen Anwendungen HP Poly Lens Desktop, Mobile und Room unter einem neuen Namen zusammen: HP Poly Studio Apps. Die Software bietet weiterhin sichere Einrichtung und Verwaltung von Geräten, erweitert den Funktionsumfang jedoch auf ausgewählte HP Docks und HP Displays – über die bisherigen HP-Poly-Kollaborationsgeräte hinaus. Für IT-Teams bedeutet das eine einzige cloudbasierte Plattform, mit der sich ausgewählte Geräte im gesamten Unternehmen verwalten, überwachen und aktualisieren lassen. Mitarbeitende profitieren gleichzeitig von einem reibungslosen Nutzungserlebnis: Geräte lassen sich schneller verbinden, individuell anpassen und dauerhaft auf optimalem Leistungsniveau betreiben.

Reisezubehör für jede Arbeitsumgebung

Da Arbeit zunehmend flexibler wird, benötigen Menschen Werkzeuge, die sie zuverlässig begleiten – egal ob im Homeoffice, im Büro oder unterwegs. HP stellt neue Lösungen vor, die unkomplizierte Zusammenarbeit und verlässliche Stromversorgung ermöglichen.

Das HP 65W GaN Wall Charger ist ein kompaktes USB-C-Ladegerät, das volle Leistung bei geringerem Platzbedarf bietet. Es ist 35 Prozent kleiner und 15 Prozent leichter als die vorherige Generation⁵. Das zwei Meter lange USB-C-Kabel sorgt für zusätzliche Flexibilität beim Laden. Dank Gallium-Nitrid-Technologie⁶ und intelligenter, adaptiver Ladeleistung verbindet das Ladegerät Effizienz mit einem reisefreundlichen Design. Es besteht zu mindestens 90 Prozent aus Post-Consumer-Recyclingkunststoff² und wird in FSC-zertifizierter Verpackung⁴ ausgeliefert.

Der HP Portable USB-C 4K HDMI Hub ermöglicht ein nahtloses Setup unterwegs. Das kompakte und leichte Zubehör vereint fünf leistungsstarke Anschlüsse in einem Gerät. Mit bis zu 65 W Power Passthrough⁷ lassen sich PCs oder andere Geräte schnell laden. Ein Ethernet-Anschluss, ein 4K-HDMI-Port sowie Multi-OS-Unterstützung⁸ – einschliesslich „Works With Chromebook“-Zertifizierung⁹˒¹⁰ – sorgen für hohe Flexibilität bei unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen. Der Hub besteht zu mindestens 80 Prozent aus Post-Consumer-Recyclingkunststoff² und wird ebenfalls in FSC-zertifizierter Verpackung⁴ geliefert.

Ergänzt wird das Portfolio durch die HP Protective Series Laptop Sleeves, die für den täglichen Schutz und mobiles Arbeiten entwickelt wurden. Die Hüllen sind in fünf modernen Farben erhältlich, leicht, wasserabweisend und robust. Sie eignen sich für die meisten Laptops bis 14 beziehungsweise 16 Zoll. Ein ausziehbarer Tragegriff erleichtert den Transport. Auch diese Serie besteht zu mindestens 60 Prozent aus Post-Consumer-Recyclingkunststoff² und wird in FSC-zertifizierter Verpackung⁴ angeboten.

Da sich Arbeit kontinuierlich weiterentwickelt, ist es HPs Ziel, Reibungsverluste bei jeder Einrichtung zu reduzieren und Menschen dabei zu unterstützen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die neuen Zubehörprodukte und Software-Updates bringen HP einer Zukunft näher, in der jeder Ort produktiv sein kann und Teams überall nahtlos zusammenarbeiten – mit der Unterstützung, die sie benötigen.

Preise und Verfügbarkeiten

Preise und Verfügbarkeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die HP Poly Studio App ist ab sofort kostenlos verfügbar. (HP/mc/hfu)