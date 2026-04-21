Münchener Hypothekenbank stärkt IT-Sicherheit und -Compliance mit noris network

Nürnberg – Die Münchener Hypothekenbank hat sich im Rahmen eines strategischen IT-Projekts für eine Zusammenarbeit mit der noris network AG entschieden. Ziel war es, die IT-Infrastruktur den strengen regulatorischen Anforderungen der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) anzupassen. Dank der hochmodernen, georedundanten Rechenzentren von noris network verfügt die Münchener Hypothekenbank nun über eine georedundante Rechenzentrums-Infrastruktur.

Die Münchener Hypothekenbank zählt mit einer Bilanzsumme von 55,6 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2025) zu den bedeutenden Banken Europas. Um die IT-Compliance und -Sicherheit zu stärken, hatte sich das Institut für die noris network AG entschieden. Für eine besonders hohe Verfügbarkeit und maximale Ausfallsicherheit sorgt ein georedundantes Setup mit zwei Rechenzentren in Aschheim bei München und Nürnberg.

„Wir haben uns für Nürnberg als zweiten Standort entschieden, weil noris network dort ein hochmodernes Rechenzentrum betreibt. So konnten wir die notwendige Distanz zwischen den Standorten optimal umsetzen“, erklärt Hartmut Koll, Leiter IT-Infrastruktur bei der Münchener Hypothekenbank. Die Wahl fiel laut Koll auch deshalb auf noris network, weil „dieses Unternehmen nicht nur Fläche, sondern echte IT-Expertise bietet“. Viele Banken setzten bereits auf den IT-Dienstleister und Rechenzentrumsbetreiber, da sie hier höchste regulatorische Standards gewährleistet sehen.

Nachhaltige und hochmoderne IT-Infrastruktur

Ein weiteres wichtiges Entscheidungskriterium ist die Nachhaltigkeit. Mit der „Combined Energy and Cooling Cell“ (CECC) hat noris network eine effiziente und umweltfreundliche Kühlung im Einsatz, die auf modularen Energiezellen und einem Kyoto-Cooling-Wärmetauscher basiert. Dadurch ist es möglich, mehr als 90 % des Jahres eine indirekt freie Luftkühlung ohne den Einsatz von Klimakompressoren zu nutzen. Das Ergebnis ist ein herausragend niedriger PUE-Wert von weniger als 1,3. Aber auch der modulare Aufbau, die physikalischen Sicherheitskontrollen und die Tatsache, dass der Kundenbereich über die Konstruktion einer doppelten Decke komplett vom Technikbereich getrennt ist, fand die Anerkennung der Münchener Hypothekenbank.

Peter Bitterlich, Team Lead Key Account Management bei noris network, kommentiert die Zusammenarbeit: „Trotz der enormen Komplexität des Projekts konnte die Migration innerhalb eines Jahres erfolgreich abgeschlossen werden – und das ohne Unterbrechung des laufenden IT-Betriebs. Die Münchener Hypothekenbank nutzt über die beiden Standorte München und Nürnberg hinweg jeweils 8 Racks auf ca. 64 Quadratmetern Rechenzentrumsfläche und einer Leistung von insgesamt ca. 65 kVA.“ Die Struktur ermöglicht eine Unterteilung in Low-Density- und High-Density-Bereiche, wodurch sowohl energieeffiziente als auch leistungsstarke Komponenten optimal betrieben werden können. (noris/mc/hfu)