Huawei als Top-Arbeitgeber in 10 europäischen Ländern inklusive der Schweiz zertifiziert

Dübendorf – Huawei ist zum vierten Mal in Folge als «Top Employer» in Europa zertifiziert worden. In 10 europäischen Ländern, und zwar in der Schweiz sowie in Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal, Spanien und Grossbritannien, konnte Huawei mit höchster Mitarbeiterorientierung und exzellenter Personalentwicklung punkten.

Das «Top Employers Institute» würdigt Organisationen, die mit einer aussergewöhnlichen Personalpolitik den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Es zertifiziert Unternehmen in einem mehrstufigen Prozess von der Zulassung über die Validierung bis zur Umfrage und Auswertung auf der Grundlage eines eigenen «HR Best Practices Survey». Dieser Survey deckt 6 HR-Bereiche ab, die aus 20 Unterthemen bestehen, wie etwa Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentakquise, Lernen, Wohlbefinden sowie Vielfalt, Integration und vieles mehr.

Liu Wei, HR Director von Huawei Schweiz, sagt: «Wir sind sehr stolz auf das Zertifikat als Top-Arbeitgeber. Für uns ist es ein grosser Ansporn, die Schweizer Huawei-Organisation mit unseren Kolleginnen und Kollegen in ganz Europa und in einem starken Konkurrenzumfeld zu messen. Huawei konnte sich als erstklassiges Unternehmen mit effektiven und zukunftsweisenden Personalmanagementpraktiken beweisen. Das hilft uns, die besten Talente anzuziehen und zu halten, um unsere ehrgeizigen geschäftlichen Ambitionen mit ihnen gemeinsam zu verwirklichen. Immerhin ist der Fachkräftemangel in unserer Branche in der Schweiz besonders virulent. Dank erprobten Best Practices können wir für unsere Mitarbeitenden neue Karrierechancen entwickeln und unseren Employer Brand um bedürfnisorientierte Benefits für sie anreichern.»

David Plink, CEO des Top Employers Institute, sagt: «In unserem diesjährigen Zertifizierungsprogramm haben wir erlebt, dass aussergewöhnliche Zeiten das Beste in Menschen und Organisationen hervorbringen. Die zertifizierten Top-Arbeitgeber 2023 haben stets gezeigt, dass ihnen die Entwicklung und das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter am Herzen liegen. Auf diese Weise bereichern sie gemeinsam die Arbeitswelt. Wir sind stolz darauf, die diesjährige Gruppe der führenden mitarbeiterorientierten Arbeitgeber bekanntgeben und feiern zu dürfen». (Huawei/mc)

Die Top-Employer-Zertifizierung wird an die besten Arbeitgeber auf der ganzen Welt verliehen: Organisationen, die die höchsten Standards für Mitarbeiterangebote aufweisen. Jedes dieser Unternehmen verfügt über ein zukunftsorientiertes Personalwesen, das kontinuierlich an der Optimierung der Arbeitsbedingungen arbeitet und bei der Entwicklung seiner Mitarbeitenden eine Vorreiterrolle einnimmt.