Schweizer Huawei-Distributor Alltron als europäischer Champion ausgezeichnet

Dübendorf / Zürich – Unter dem Motto «Grow together, Win Future» fand am 10.-11. April die europäische Partnerkonferenz von Huawei statt. Neben Einblicken in Huaweis Unternehmensstrategie, einer Innovationsausstellung und diversen Roundtables zu neuen gemeinsamen Business-Opportunitäten wurden Top-Partner auf europäischer Ebene ausgezeichnet. Aus der Schweiz hatte sich Alltron zu den mehr als 100 in Como versammelten Partnern gesellt und nahm den «Excellent Distributor Award» in Empfang.

An der wichtigsten jährlichen Veranstaltung für die Huawei-Channelpartner wurde auch dieses Jahr wieder deutlich, wie intelligente Technologien die digitale Zukunft Europas verändern und wie das gemeinsame Engagement des Huawei-Ökosystems im Rahmen des integrativen «Partner + Huawei»-Programms diese Entwicklung prägt. Vom 10.-11 April trafen sich Vertreterinnen und Vertreter von Huawei sowie aus dem in ganz Europa wachsenden Distributoren-, Implementierungs- und Innovationspartner-Netzwerk in Como zum Austausch, zum Lernen und zum Feiern.

Die mehr als 100 europäischen Partner erhielten Einblick in Huaweis langfristig ausgerichtete Unternehmensstrategie und konnten sich in der begleitenden Ausstellung mit Innovationen in den Bereichen Cloud, KI und Nachhaltigkeit in Unternehmensnetzen, Speichertechnologien oder Smarten Infrastrukturen vertraut machen. Roundtables waren der gemeinsamen Erschliessung von strategischen Zielsegmenten wie etwa Managed Services Provider, Gesundheitswesen, Bildung, Öffentliche Hand, Retail und Gastronomie sowie KMU gewidmet. Huawei setzt im Unternehmensgeschäft stark auf den indirekten Vertrieb; das zweistellige Geschäftswachstum der Enterprise Business Group bestätigt diesen weitsichtigen Kurs.

Wachstumsmotor Unternehmensgeschäft

Das Unternehmensgeschäft gilt als zentraler Wachstumsmotor von Huawei in Europa; entsprechend investiert der Technologieausrüster in seinen wichtigsten Vertriebskanal. So unterstützt Huawei seine Partner beispielsweise mit Hilfe eines gemeinsamen Marketingfonds. Die Partner können den Fonds nutzen, um in ihr Branding, in Schulungen oder in digitale Werbemassnahmen zu investieren. Sie können sich vom Status eines registrierten Partners über den Silber- und Goldstatus bis hin zum Diamantstatus hocharbeiten. Auf jeder Stufe profitieren sie von zusätzlichen Ressourcen: Silberpartner erhalten ergänzende Vertriebsunterstützung, Goldpartner beziehen zusätzlich Leistungsboni und Diamantpartner geniessen exklusive Dienstleistungen. Die Idee des Benefit-Frameworks: Je mehr Partner beitragen, desto mehr werden sie mit Rabatten und zusätzlichen Ressourcen belohnt.

Schweizer Partner ganz vorne mit dabei

Auch die Schweiz war mit einer Partnerdelegation in Como vertreten. Besonders gefreut hat sich die teilnehmende Delegation des Distributors Alltron. Sie durfte den «Excellent Distributor Award» entgegennehmen.

Andrej Golob, Executive Director bei Alltron, ist noch immer überwältigt: «Die Grössenordnungen des Huawei-Partnernetzwerks sind eindrücklich – und auch, wie Huawei in seine Partner investiert. Als Distributor ist für uns ganz besonders die herausragende Fähigkeit von Huawei beeindruckend, mit geballter Kraft modernste Technologien in praktikable Lösungen für die Kunden umzusetzen. Die Orientierung an unseren Bedürfnissen sowie an denjenigen unserer Partner schätzen wir sehr und freuen uns, dass Wertschätzung und Vertrauen beidseitig sind und unser Engagement heute sogar auf europäischer Ebene gewürdigt wurde.»

Yang Wang, EBG-Direktor bei Huawei Schweiz, freut sich mit seinem ausgezeichneten Distributor: «Wir gratulieren unserem Partner Alltron, mit dem uns eine bald zehnjährige vertrauensvolle und sich immer weiter vertiefende Zusammenarbeit verbindet. Eine rasche, bedürfnisgerechte Distribution ist Key für unsere Geschäftskunden, die mit ihrer beschleunigten Digitalisierung ihre Wettbewerb- und Innovationskraft stärken. Ich danke bei der Gelegenheit aber stellvertretend allen unseren Schweizer Partnern, die mit uns weiter wachsen und die Zukunft gewinnen wollen.»

Auch auf höchstem europäischen Level wird der Schweizer Beitrag gewürdigt. Xia Xingchang, VP, Europe Enterprise Business, ergänzt: «Unser ‘Partner + Huawei’-Modell ist die Basis für unseren Markterfolg, wie wir auch im vergangenen Jahr mit zweistelligen Wachstumsraten belegen konnten. Wir investieren in unsere Partner und befähigen sie, Kompetenzen aufzubauen und ihr Potenzial zu vergrössern, den Endkunden einen im Markt einzigartigen Mehrwert zu bieten, wie dies Alltron in der Schweiz gelingt.»

Und er fügt an: «Wir setzen auf der einen Seite Anreize für schnellere Verkaufserfolge und bessere Renditen. Auf der anderen Seite vereinfachen wir unser gemeinsames Business, indem wir dank der Rationalisierung von Abläufen Ressourcen freisetzen und den Verkaufsprozess deutlich beschleunigen. Ein wesentlicher Treiber hierfür ist unser branchenspezifischer, szenariobasierter Approach, dank dem wir unseren Partnern ebenso innovative wie einfach nutzbare Lösungen bereitstellen, die den sich rasch wandelnden Bedürfnissen unserer europäischen Kunden gerecht werden.

Weitere Informationen finden Sie: https://e.huawei.com/eu/events/eu/european-partner-conference (Huawei/mc/ps)