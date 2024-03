Huawei-Primärspeicher in Gartner Peer Insights Voice of the Customer ausgezeichnet

Dübendorf/Zürich – Huawei ist anlässlich der 2024 Gartner Peer Insights Voice of the Customer for Primary Storage ausgezeichnet worden.

Gartner Peer Insights ist eine kostenlose Peer-Review- und Bewertungsplattform, die sich an Entscheidungsträger im Bereich Unternehmenssoftware und -dienstleistungen richtet. Die Bewertungen sind nach Produkten in Märkten geordnet, die von Gartner Research in Magic Quadrant- und Market Guide-Dokumenten definiert werden. Die «Voice of the Customer» ist ein Dokument, das eine Methodik auf die zusammengefassten Bewertungen von Gartner Peer Insights in einem Markt anwendet, um eine Gesamtperspektive für IT-Entscheidungsträger zu liefern.

Im Rahmen des Evaluierungsprozesses wurde Huawei OceanStor Storage bis zum 27. Februar 2024 von 414 Kunden aus verschiedenen Regionen geprüft, die ein breites Spektrum von Wirtschaftssektoren abdeckten, darunter Telekommunikation, Fertigung, Dienstleistungen und viele mehr.

Huawei OceanStor Storage wird inzwischen in über 150 Ländern und Regionen eingesetzt, darunter Lateinamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifische Raum, wo es zuverlässige Dienste für Branchen wie Finanzen, Telekommunikation, Behörden und öffentliche Versorgungsunternehmen bietet. (Huawei/mc)

