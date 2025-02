KI begünstigt Verletzungen des Datenschutzes

Stamford – Der unsachgemässe grenzüberschreitende Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI) wird bis 2027 mehr als 40 Prozent aller Datenschutzverletzungen verursachen. Zu dem Schluss kommt eine Studie des US-Researchers Gartner.

Mangelnde Kontrolle

«Unbeabsichtigte grenzüberschreitende Datenübertragungen entstehen oft durch mangelnde Kontrolle – insbesondere dann, wenn GenAI unbemerkt in bestehende Produkte integriert wird, ohne klare Hinweise oder Ankündigungen», erklärt Gartner-VP-Analyst Jörg Fritsch.

Unternehmen würden Veränderungen in den Inhalten feststellen, die ihre Mitarbeiter mit GenAI-Tools erstellen. «Zwar könnten diese Tools für autorisierte Geschäftsanwendungen genutzt werden, doch sie bergen erhebliche Sicherheitsrisiken, wenn sensible Eingaben an KI-Tools oder APIs gesendet werden, die an unbekannten Standorten gehostet sind», so Fritsch.

Mehr Investitionen nötig

Der Gartner-Spezialist für Datenschutzfragen spricht sich neben all den Möglichkeiten durch GenAI dafür aus, dass Unternehmen wie auch Organisationen auch in fortschrittliche KI-Governance und Sicherheit investieren sollten, um sensible Daten zu schützen und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. Dies ermögliche mehr Transparenz und Kontrolle. (pte/mc/ps)

Gartner

Original-Beitrag bei pressetext