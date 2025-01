Huawei Schweiz auch 2025 wieder als Top-Arbeitgeber zertifiziert

Dübendorf / Zürich – Zum 6. Mal in Folge kürt das «Top Employers Institute» Huawei Schweiz zum Top-Arbeitgeber. Jeweils Anfang Jahr gibt die weltweit führende Autorität für HR-Strategien die Unternehmen bekannt, die aussergewöhnliche Anstrengungen unternehmen, um ihre Mitarbeitenden und deren Bedürfnisse ins Zentrum zu stellen. Huawei ist europaweit als Arbeitgeber geschätzt und beliebt, weil der Technologieanbieter attraktive Karrieremöglichkeiten mit durchdachter Personalstrategie und einem Fokus auf Vielfalt, Inklusion und persönliche Weiterentwicklung kombiniert.

Das «Top Employers Institute» hat wie gewohnt zu Jahresbeginn seine regionalen Top-Arbeitgeber 2025 bekanntgegeben und darunter auch Huawei genannt. Bereits sechs Jahre in Folge kann Huawei europaweit für sich in Anspruch nehmen, mit aussergewöhnlichen, innovativen und menschenfreundlichen Personalrichtlinien das Wohlbefinden der Mitarbeitenden im Auge zu haben und ihnen ein bestmögliches Arbeitsumfeld zu bieten.

Das Programm des «Top Employers Institutes» zertifiziert Unternehmen auf Basis einer standardisierten Umfrage, des «HR Best Practices Survey», womit sechs grosse Bereiche der Personalarbeit abgedeckt werden, darunter Talentmanagement und -akquise, Arbeitsumfeld, Aus- und Weiterbildung, persönliche Weiterentwicklung, Vielfalt und Inklusion sowie das erwähnte Wohlbefinden.

Die Zertifizierung folgt einem mehrstufigen Prozess, der damit beginnt, dass sich ein Unternehmen überhaupt erst für die Zulassung qualifizieren muss. Im Jahr 2025 hat das «Top Employers Institute» Top-Arbeitgeber in 125 Ländern und Regionen zertifiziert, die mit ihrer Personalpolitik positiven Einfluss auf insgesamt 13 Millionen Arbeitnehmer weltweit ausüben.

Liu Wei, HR Director von Huawei Schweiz, sagt: «Wir nehmen am Top-Employers-Programm teil, weil es einen menschenzentrierten Führungsstil hochgewichtet. Wir wollen nicht nur die technologische Innovation und die wirtschaftliche Wettbewerbskraft der Schweiz mitgestalten, sondern auch den Fokus auf soziale, so genannte softe, Faktoren richten. Orientierung zu geben und Werte zu leben, ist in einer Zeit beschleunigten Wandels ein wichtiges Resilienzkriterium sowohl für die Organisation als auch das Individuum.»

David Plink, CEO des Top Employers Institute, gratuliert Huawei zur Zertifizierung: «Das diesjährige ‘Top-Employer-Certification-Programm’ zeigt die Kraft der Beständigkeit in einer nicht so beständigen Welt, die zu Widerstands- und Transformationsfähigkeit führt. Wir sind stolz, dass in den von uns zertifizierten Unternehmen menschenorientierte Führungskräfte die Arbeitswelt bereichern.» (Huawei/mc/ps)