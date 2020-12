Huawei zeichnet UMB gleich doppelt aus

Cham – UMB erreicht mit Gold die höchste Partnerstufe bei Huawei. Gleichzeitig wurde UMB der Titel «Breakthrough Partner of the Year» verliehen. Beide Auszeichnungen stehen für überlegenes Huawei-Know-how und unzählige erfolgreiche Kundenprojekte.

UMB wird «Breakthrough Partner of the Year» und gleichzeitig als neuer Goldpartner von Huawei ausgezeichnet. Mit dem Goldstatus gehört UMB zu einem exklusiven Kreis von nur sieben Partnern in der Schweiz. Gold umfasst auch den CSP Certified Service Partnerstatus, womit UMB direkten Service für die Huawei-Kunden lokal aus der Schweiz erbringen kann. Und zudem besten Zugang auf das Know-how von Huawei garantiert.

Dazu Gérard Lüchinger, CTO von UMB: «Huawei ist einer unserer wichtigsten Hardware-Partner. Die Auszeichnungen unterstreichen unseren Leading-Edge-Anspruch im Bereich Infrastruktur und bringen eine weitere Steigerung unserer Servicequalität im Zusammenhang mit Produkten von Huawei.»

Wichtige Partnerin im Schweizer Ökosystem von Huawei

Pierre Winiger, Channel Sales Manager bei der Enterprise Business Group von Huawei, kommentiert: «UMB hat es innerhalb von kürzester Zeit geschafft, den Gold-Partner-Status zu erreichen. Durch ihren hohen Anspruch an Produkte und Lösungen ist die IT-Dienstleisterin für uns ein wichtiger Bestandteil in unserem Schweizer Ökosystem geworden. UMBs gesamtheitlicher Ansatz bei Beratungen und Lösungen schafft Mehrwehrt für Kunden, die auf Zuverlässigkeit, Service und Professionalität zählen. Wir sind stolz, UMB zu unseren Gold-Partnern zählen zu dürfen, zumal UMB nicht nur viele namhafte Schweizer Kunden betreut, sondern als mehrfach beste Arbeitgeberin der Schweiz auch mit einem einmaligen Teamspirit unterwegs ist.» (Huawei/mc)