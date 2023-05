Indigita lanciert E-Learning-Kurs zum neuen Bundesgesetz über den Datenschutz

Genf – Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA hat einen E-Learning-Kurs zum neuen Schweizer Bundesgesetz über den Datenschutz (revDSG) eingeführt, das am 1. September 2023 in Kraft tritt. Die Online-Schulung soll Finanzfachleute über das neue Schweizer Rahmenwerk für den Datenschutz informieren und erklärt die wichtigsten Definitionen und Konzepte sowie die Position der FINMA zum Thema. Das Training geht auch auf die neuen Rechte der betroffenen Personen sowie mögliche Sanktionen im Falle eines Verstosses gegen das Gesetz oder die Verordnung ein. Die Schulung ist von der SAQ Swiss Association for Quality anerkannt.

Der Datenschutz ist in den vergangenen Jahren zu einem immer wichtigeren Thema geworden. Aufgrund von Haftungsfragen ist der Umgang mit Informationen nicht nur für grosse Institutionen, sondern auch für kleinere Unternehmen ein zentrales Anliegen. Aufgrund der heutigen strengen Anforderungen ist es für Organisationen und ihre Mitarbeitenden unerlässlich, ein umfassendes und integriertes Verständnis von Datenschutz zu haben, das nicht nur rechtliche Aspekte, sondern auch das Management von Informationen und technologische Faktoren abdeckt.

Der neue E-Learning-Kurs von Indigita zum Thema Datenschutz beginnt mit einem kurzen Überblick über die neuesten Rundschreiben und Verordnungen der FINMA, bevor die Rolle des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) erläutert wird. Dieser repräsentiert die Schweizer Aufsichtsbehörde, die für Beratung, Ausbildung und die Gewährleistung des Schutzes von Personendaten in der Schweiz zuständig ist. Im weiteren Verlauf der Schulung wird das neue Schweizer Bundesgesetz über den Datenschutz (revDSG) behandelt, das sowohl für alle juristischen Personen, die in der Schweiz Personendaten bearbeiten, als auch für ausländische Unternehmen, die Daten von Personen mit Wohnsitz in der Schweiz bearbeiten, gilt. Die Teilnehmenden lernen die neuen Massnahmen kennen, die Unternehmen bis zum 1. September 2023 umsetzen müssen, und erfahren, welche Auswirkungen diese Massnahmen auf Organisationen, wie etwa Banken, haben können.

Die Schulung erläutert die neue Terminologie, die durch das revDSG eingeführt wird, einschliesslich der Rollen des Verantwortlichen, des Auftragsbearbeiters und des Datenschutzbeauftragten. Die Teilnehmenden lernen die wichtigsten Aufgaben und Pflichten kennen, die diese Rollen mit sich bringen. Der Kurs zeigt zudem die Hauptunterschiede zwischen revDSG und GDPR auf, bevor er zum Schluss verschiedene Business Cases präsentiert, die die Anwendung des revDSG und der entsprechenden Verordnung erfordern.

Die Online-Schulung zum Thema Datenschutz dauert etwa 60 Minuten und schliesst mit einem Assessment ab, um den Lernfortschritt der Teilnehmenden zu überprüfen. Der Kurs ist im Rahmen eines Unternehmensabonnements verfügbar oder kann von Einzelpersonen direkt über den Indigita E-Shop gebucht werden. (Indigita/mc/ps)

Für weitere Informationen über das gesamte E-Learning-Angebot von Indigita:

https://www.indigita.ch/e-learning

Über Indigita SA

Indigita SA ist ein Schweizer Unternehmen für Regulierungstechnologie (Regtech) mit Sitz in Genf, das eine Reihe von interaktiven Schulungen, digitalen Tools und APIs anbietet, um Finanzinstitute und ihre Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, Cross-Border-Geschäfte sicher und konform abzuwickeln. Indigita ist der Regtech-Arm der BRP Gruppe und kombiniert das branchenführende regulatorische Wissen seiner Muttergesellschaft BRP Bizzozero & Partners SA sowie seiner Schwestergesellschaft BRP Tax SA mit innovativen digitalen Kanälen. Indigita bietet Banken und Vermögensverwaltern einen effizienten Zugang zur vollständigsten und aktuellsten Sammlung von Cross-Border-Regeln für mehr als 190 Länder.

Firmeninformationen bei monetas