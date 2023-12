Innflow erhält GROW Auszeichnung als einer der ersten SAP-Partner in der Schweiz

Rotkreuz – Die Innflow AG gab bekannt, dass sie die Auszeichnung GROW with SAP als einer der ersten SAP-Partner in der Schweiz erhalten hat. Das Angebot GROW with SAP unterstützt KMU bei der Einführung von Cloud-ERP Lösungen.

Das GROW with SAP–Angebot umfasst Produkte, Best-Practice-Support, Services zur Beschleunigung der Einführung, eine Community und Lernmöglichkeiten, um Kunden bei der Umstellung auf SAP S/4HANA Cloud, Public Edition, mit viel Schwung, klarer Berechenbarkeit und kontinuierlicher Innovation zu unterstützen. Die Innflow AG hat die strengen Kriterien der SAP erfüllt, um die Zertifizierung GROW with SAP-Partner zu erhalten, dazu gehören vorwiegend die Marktreife sowie der Kompetenzstatus.

Thomas Hottinger, Managing Director, Senior Partner, Innflow AG: «In der Schweiz gibt es nur wenige GROW with SAP-Partner, und wir sind einer der ersten. Dieses Angebot richtet sich an mittelständische Unternehmen, welche noch kein ERP-System der nächsten Generation im Einsatz haben und bezüglich Skalierbarkeit und Geschwindigkeit der Cloud profitieren wollen. Wir legen grössten Wert darauf, mit unseren Kunden die passende Lösungs-Architektur zu erarbeiten, um das Fundament für Effizienz- und Qualitätssteigerungen zu schaffen.»

«Durch die nahtlose Integration von GROW with SAP ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Geschäftsprozesse in bisher unerreichter Qualität zu transformieren. Wir zielen darauf ab, nicht nur operative Herausforderungen zu bewältigen, sondern unseren Kunden echte Chancen für profitables Wachstum zu eröffnen. Mit einem Fokus auf einfach anwendbare, personalisierte, datengetriebene Entscheidungsgrundlagen bieten wir einen Weg in die Zukunft, der strategisch entscheidend ist», äussert sich Felix Puhm, Head of Sales, Innflow AG.

«Dabei handelt es sich nicht nur um ein Upgrade, sondern einen Sprung in der Unternehmensführung. Eine schnellere, vereinfachte Einführung einer fortschrittlichen Cloud-ERP-Lösung ermöglicht ein grösseres Wachstumspotential, erhöhte Effizienz durch optimierte Prozesse sowie eine exakte Vorhersehbarkeit von Kosten und Betriebsabläufen.

Mit SAP S/4HANA Cloud, Public Edition, eine einsatzbereite Cloud-ERP-Lösung und SAP Business Technology Plattform, bieten wir ein umfassendes Angebot mit Lösungen, Dienstleistungen und dem direkten Zugang zu Schulungen und einer Community, die erheblichen Mehrwert stiftet.

Wir sind überzeugt, dass GROW with SAP Ihr Unternehmen unterstützen wird, nicht nur relevant zu bleiben, sondern eine Vorreiterrolle in Ihrer Branche einzunehmen», sagt Felix Puhm. (Innflow/mc/hfu)

Mehr Informationen: https://www.sap.com/swiss/products/erp/grow.html