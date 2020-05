Internet-Abo von iWay mit 10 Gigabit pro Sekunde

Beim Internet Service Provider (ISP) iWay ist ab sofort superschnelles Internet mit bis 10 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) verfügbar. Damit macht iWay sein Versprechen wahr, seinen Kunden mit der neuesten Technologie die grösstmögliche Bandbreite zur Verfügung zu stellen.

Das Angebot macht Schluss mit erhöhten Verzögerungszeiten und ist entsprechend gedacht für ambitionierte Surfer und Gamer, die kurze Reaktionszeiten für Spiele und schnelle Downloads für Installationen, Updates und ultrahochauflösende 4K-Videos schätzen. Aber auch Geschäftskunden, die auf höchste Geschwindigkeiten und verlässliche Stabilität – etwa bei moderater durchschnittlicher Nutzung, aber hohen Spitzenbitraten in Filialen und Büro-Aussenstellen – angewiesen sind, dürften sich angesprochen fühlen.

Die neuen Abos mit 2.5 Gbit/s für monatlich 84 Franken, 5 Gbit/s für monatlich 89 Franken oder 10 Gbit/s für monatlich 99 Franken sind ab sofort schweizweit überall dort erhältlich, wo Glasfaseranschlüsse vorhanden sind.

„Wir freuen uns, als erster der unabhängigen Schweizer Internet Service Provider unseren Kunden und Partnern in der ganzen Schweiz die Internettechnologie der neuesten Generation mit der bestmöglichen Bandbreite anbieten zu können“, sagt Matthias Oswald, Geschäftsführer von iWay. „Wir folgen damit unserer Überzeugung, dass jeder Kunde selbst seine ideale Internetgeschwindigkeit auswählen können soll.“ Denn die Internet-Abos sind wie die anderen Angebote von iWay modular mit allen Services (Telefonie, TV, Hosting etc.) kombinierbar. „Im Gegensatz zu den gebündelten Abos vieler anderer Anbieter ist bei iWay so der Kunde frei, sein Abo mit dem für ihn passenden Speed zusammenzustellen.“

Glasfaser und Huawei-Router

Das Internet-Angebot mit bis zu 10 Gbit/s basiert auf der Glasfasertechnologie der neuesten Generation XGS-PON. Die Technologie ermöglicht es, Daten mit einer Geschwindigkeit von 10 Gbit/s über Glasfaser zu verteilen. Mit 10 Gbit/s wird das iWay-Internet aber nicht nur massiv schneller, sondern auch besser. Denn iWay hat für die hohen Bandbreiten spezielle Router aufbereitet, welche die bestmögliche Leistung erbringen. Zum Einsatz kommt der Router Echolife HN8255Ws von Huawei, ein XGS-PON-ONT. Die hohe Routing-Leistung der Hardware garantiert ein ausgezeichnetes Benutzererlebnis für Sprach-, Daten- und UHD-Videodienste. Kunden des neuen Angebots erhalten den Router kostenlos zur Verfügung. Weitere Informationen unter www.iway.ch/10G. (iWay/m/hfu)