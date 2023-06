Quickline erneut als Internetanbieterin mit dem besten Kundenservice ausgezeichnet

Nidau – In der Kundenbefragung des Schweizer Instituts für Qualitätstests (SIQT) gewinnt Quickline bereits zum dritten Mal in Folge den 1. Platz in der Kategorie Kundenservice unter den Internetanbietern. Auch das Preis-/Leistungs-Verhältnis und die Kundenzufriedenheit erreichen TOP-Bewertungen.

Die im April 2023 durchgeführte Online-Kundenbefragung des Schweizer Instituts für Qualitätstests (SIQT) bestätigt die Topleistungen von Quickline: Im Schweizer Branchenmonitor 2023 holt sich Quickline bereits zum dritten Mal in Folge den 1. Platz unter den Internetanbietern in der Kategorie «Kundenservice» und steht unter den TOP 3 beim «Preis-/Leistungs-Verhältnis» und bei der «Kundenzufriedenheit».

«Die Auszeichnungen für die hohe Qualität unseres Kundenservice und für die hohe Kundenzufriedenheit bestätigen unseren täglichen Einsatz für die Kundinnen und Kunden. Wir beraten sie regional, persönlich und kompetent. Dieses Lob gebe ich unseren Mitarbeitenden an der Front gerne weiter», kommentiert Frédéric Goetschmann, CEO Quickline, die Resultate. «Wir freuen uns, dass das mehrfach ausgezeichnete Quickline Internet auch beim Preis-/Leistungs-Verhältnis zu den TOP 3 schweizweit gehört.» (Quickline/mc)

SIQT führt anbieterunabhängige und objektive Tests von Dienstleistungen und Produkten durch. Der Branchenmonitor ermittelt jährlich in einer branchenübergreifenden, landesweiten Online-Kundenbefragung die besten Anbieter bezüglich Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis. Weitere Informationen.