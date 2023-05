Inventx als Microsoft Solutions Partner for Infrastructure (Azure) ausgezeichnet

Chur – Die Inventx AG, Digitalisierungs- und IT-Partnerin führender Schweizer Banken und Versicherungen, erlangt den Status als Microsoft Solutions Partner for Infrastructure (Azure). Die Auszeichnung ist ein wichtiger Meilenstein für Inventx in der Befähigung ihrer Kunden, die digitale Transformation voranzutreiben und das volle Potenzial der Cloud zu erschliessen. Das Unternehmen ist bestrebt, im Verlauf von 2023 weitere Microsoft-Partner-Auszeichnungen zu erlangen.

Kunden von Inventx profitieren in Zukunft von spezifischem zertifizierten Know-how rund um Microsoft-Azure-Lösungen und der gestärkten Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen. Inventx setzt in der Begleitung von Projekten strategisch auf einen hybriden Ansatz in der Befähigung ihrer Kunden, das volle Potenzial von Multi-Cloud-Ökosystemen auszuschöpfen. So können Inventx-Kunden ihre Leistungen agiler, effizienter und resilienter sowie besser skalierbar erbringen und gleichzeitig ihre digitale Transformation beschleunigen. Der jeweils spezifische Cloud-Mix stellt sicher, dass Kunden für ihre Bedürfnisse langfristig optimal aufgestellt sind und bleiben.

«Wir sind stolz auf die Bestätigung unserer Expertise. Inventx pflegt seit 2015 eine intensive Zusammenarbeit mit Microsoft. Jetzt ist der Weg frei, die aufgebaute Community Cloud mit der Azure Cloud zu erweitern und so das volle Potenzial der Cloud zu nutzen», so Markus Stutz, Cluster Leader Multi-Cloud & PaaS bei Inventx.

2022 wurde aus dem Microsoft Partner Network (MPN) ein ausdifferenziertes Microsoft Cloud Partner Program (MCPP). Das neue Programm ermöglicht Endkunden eine detailliertere und transparentere Beurteilung der Kompetenzen ihres Dienstleisters. (Inventx/mc)