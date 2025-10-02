Inventx bündelt Cloud-Kompetenzen unter neuer Führung

Chur – Inventx hat Torsten Böttjer zum Head of Cloud Services ernannt. In dieser Funktion verantwortet er die Weiterentwicklung der Hybrid-Cloud-Strategie von Inventx für den Schweizer Finanz- und Versicherungsmarkt. Die neu geschaffene Rolle vereint Public- und Private-Cloud-Services unter einer strategischen Führung und richtet diese konsequent auf aktuelle Bedürfnisse der Finanz- und Versicherungsbranche aus. Torsten Böttjer berichtet in seiner Rolle direkt an den CTO, Fabio Cortesi.

Torsten Böttjer bringt langjährige Führungserfahrung in der Entwicklung und im Betrieb von Cloud-Plattformen mit. Bei Swisscom, Cisco und Oracle verantwortete er zentrale Cloud-Initiativen, darunter die Einführung der Oracle Cloud Infrastructure in Europa. Zuletzt leitete er bei Avaloq den Cloud- und Infrastruktur-Betrieb und trieb die Automatisierung von Compliance-Prozessen in hybriden Betriebsmodellen für Core Banking Services voran.

Die Zusammenführung der Verantwortung für Private- und Public-Cloud-Angebote ermöglicht volle Flexibilität: Sensible Daten und Kernsysteme laufen sicher und souverän in der ix.cloud, und die Public Cloud bietet Raum für innovationsgetriebene Anwendungen. Inventx betreibt ihre Infrastruktur vollständig unabhängig in vier hochverfügbaren Rechenzentren in der Ostschweiz. Das Angebot wird ergänzt mit Managed Public-Cloud Services für Organisationen, die hybride Szenarien mit einem vertrauenswürdigen Schweizer Partner realisieren möchten.

«In einer Zeit wachsender geopolitischer Komplexität bietet die Kombination aus ix.Cloud in unseren eigenen Schweizer Rechenzentren und den führenden Public-Cloud-Plattformen einen entscheidenden Vorteil: Unsere Kunden behalten die volle Souveränität über ihre Daten und profitieren gleichzeitig von maximaler Innovationskraft. Diese hybride Architektur ist ein echter Mehrwert für alle Schweizer Banken und Versicherungen. Ich freue mich darauf, diesen Vorteil weiter auszubauen», erklärt Torsten Böttjer. (Inventx/mc)