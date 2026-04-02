Inventx verstärkt Verwaltungsrat mit Prof. Dr. Thomas Zellweger

Chur – Mit Prof. Dr. Thomas Zellweger stärkt die Inventx AG ihren Verwaltungsrat um ausgewiesene Expertise in den Bereichen Familienunternehmen, Governance, nachhaltige Unternehmensentwicklung und Entrepreneurship. Als führender Wissenschaftler und praxiserfahrener Unternehmer verbindet Thomas Zellweger strategisches Know-how mit einem tiefen Verständnis für die nachhaltige Entwicklung von mittelständischen Unternehmen.

Er folgt auf Sandra Daub, die ihr Mandat beendet und sich künftig verstärkt auf operative Geschäftsleitungstätigkeiten sowie ihre internationalen Mandate als Advisor, Jurymitglied und Speaker im Bereich Technologie und digitale Innovation konzentriert.

Die Wahl von Prof. Dr. Thomas Zellweger stärkt die nachhaltige Weiterentwicklung von Inventx als branchenfokussiertes Schweizer IT-Unternehmen. Thomas Zellweger ergänzt die profunde technologische und unternehmerische Kompetenz des Verwaltungsrats mit fundiertem Knowhow rund um die strategische Unternehmensführung. Seine wissenschaftliche Arbeit fokussiert unter anderem auf die Fähigkeit von Unternehmen, Innovationen über ausgedehnte Zeiträume und Generationen hinweg wirkungs- und verantwortungsvoll zu fördern und zu implementieren. Für Schweizer Finanz- und Versicherungsdienstleister ist dies ein wichtiges Signal für Kontinuität, Zukunftsfähigkeit und Swissness der Inventx und ihrer sicheren und souveränen IT-Infrastruktur.

Akademische Exzellenz und unternehmerische Erfahrung

Thomas Zellweger ist Professor an der Universität St. Gallen und geschäftsführender Direktor des Schweizerischen Instituts für KMU und Unternehmertum (KMU-HSG). Seine Forschung zu Familienunternehmen, Corporate Governance, Strategie und Transformation zählt international zu den meistzitierten und wird regelmässig in führenden wissenschaftlichen Fachjournalen publiziert. Darüber hinaus ist seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet und wird regelmässig in internationalen Medien wie The Economist, Bloomberg oder Forbes diskutiert. Seine akademische Exzellenz verbindet Thomas Zellweger mit unternehmerischer Erfahrung aus seiner früheren Tätigkeit als Marketing Director eines Fintech-Startups in Brüssel.

Gregor Stücheli, Verwaltungsratspräsident der Inventx AG, meint zur Wahl: «Mit Thomas Zellweger gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten für langfristig gedachte Unternehmensführung. Seine Sichtweise auf generationenübergreifende Stabilität, verantwortungsvolle Innovation und starke Governance passt ideal zu Inventx. Mit seiner Wahl stärken wir unsere auf Langfristigkeit ausgelegte Eignerstrategie. Sandra Daub sind wir sehr dankbar für ihr Engagement im Bereich digitaler Innovation und Ökosysteme, das uns in den letzten Jahren stark bereichert haben.»

Prof. Dr. Thomas Zellweger ergänzt: «Inventx vereint Innovationskraft, eine klare kundenorientierte Haltung und eine starke lokale Verankerung als Schweizer Familienunternehmen. Ich freue mich darauf, Inventx in der weiteren Entwicklung zu begleiten und meine Erfahrung rund um Nachhaltigkeit, Kontinuität und Stabilität aus strategischer Perspektive einzubringen.» (Inventx/mc/hfu)