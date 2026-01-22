Ironforge Consulting AG erweitert Geschäftsleitung: Renato Gunc wird COO

Muri BE – Die Ironforge Consulting AG, Anbieter von ICT-Projektleitungen und Consulting mit Sitz in Muri BE, ergänzt seine Geschäftsleitung. Seit dem 1. Januar 2026 verstärkt Renato Gunc das Unternehmen als Chief Operating Officer (COO) personell. Er ist ein anerkannter Experte für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und bringt langjährige Erfahrung in diesem Bereich mit.

Seit Anfang Jahr ist Renato Gunc Chief Operating Officer (COO) der Ironforge Consulting AG und verstärkt damit die Geschäftsführung um Roberto Santovito, CEO, und Kijany Velauthan, Head of Sales. In seiner Funktion als Lead Delivery verantwortet er die integrierte Leistungserbringung über alle Abteilungen des Schweizer IT-Beratungsunternehmens mit Standorten in Zürich und Bern. Er setzt gezielte Impulse für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens und die Verzahnung des Portfolios mit dem Full-Service-Delivery-Netzwerk der ]init[-Gruppe, zu der Ironforge seit 2022 gehört.

«Renato Gunc verstärkt die Ironforge Consulting AG als erfahrener Verantwortlicher für komplexe Digitalisierungsprojekte», freut sich CEO Roberto Santovito. «Er vereint technisches Know-how mit wirtschaftlichem Weitblick. Seine ausgewiesene Branchen- und Technologiekompetenz stärkt unsere Umsetzungsfähigkeit. Das Executive Team freut sich auf die Zusammenarbeit und wünscht ihm viel Erfolg.»

Mit Renato Gunc, der unter anderem als Präsident des Vereins eGov Schweiz und als Lead EGovernment im Steering Committee von digitalswitzerland tätig war, gewinnt das Unternehmen einen anerkannten Experten für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Zuvor war er unter anderem als Head Consulting & Business Development bei der Finnova AG Bankware tätig, war Country Manager Schweiz und Österreich bei Unifiedpost Group sowie Leiter Business Development & Business Services bei der PEAX AG. In diesen Rollen baute er Wachstumsstrategien in den Bereichen Digitalisierung, Finanzprozesse und Plattformlösungen auf und um.

Renato Gunc ist diplomierter Telematiker und verfügt über einen akademischen Hintergrund in Rechtswissenschaften (Universität Bern). Er bringt langjährige Erfahrung an den Schnittstellen von Digitalisierung, Finanzwirtschaft, Regulierung und Business Consulting in seine neue Funktion mit.

Renato Gunc über seine neue Rolle: «Die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung in der Schweiz eröffnet aktuell grosse Gestaltungsspielräume. Gemeinsam mit Ironforge möchte ich diese Chancen nutzen, meine Erfahrung einbringen und mit einem starken Team wirkungsvolle Digitalisierungsprojekte erfolgreich umsetzen.» (Ironforge/mc/ps)

Über Ironforge Consulting AG

Die Ironforge Consulting AG gehört zu den etablierten ICT-Dienstleistern der Schweiz und verfügt über langjährige Erfahrung in der Digitalisierung öffentlicher Verwaltungen. Mit Standorten in Muri b. Bern und Zürich ist das Unternehmen Teil der ]init[-Gruppe, einem Marktführer im deutschsprachigen Raum für Verwaltungsdigitalisierung. www.ironforge.ch | www.init.de