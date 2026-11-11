Kyndryl-Studie: KI-Investitionen zahlen sich zunehmend aus – doch 98 Prozent würden ihre Strategie anders umsetzen

Zürich – KI zahlt sich für immer mehr Unternehmen aus. Gleichzeitig wächst die Kluft zwischen den erzielten Erträgen und der Fähigkeit, mit den technologischen und organisatorischen Herausforderungen Schritt zu halten. Das zeigt die Auswertung für neun EU-Länder im Rahmen des dritten jährlichen Readiness Report, den der IT-Dienstleister Kyndryl (NYSE: KD) heute veröffentlicht hat.

Die Ergebnisse zeichnen ein widersprüchliches Bild: Unter den befragten Führungskräften, deren Unternehmen in KI und maschinelles Lernen (ML) investieren, berichten 65 Prozent von einer positiven Rendite. Das sind zwölf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Dennoch würden 98 Prozent die Umsetzung ihrer KI-Strategie rückblickend anders angehen, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten. Fast die Hälfte hat ihre KI-Strategie im vergangenen Jahr bereits deutlich verändert.

Cyberangriffe bleiben eine zentrale Sorge

Besonders deutlich zeigt sich die mangelnde Vorbereitung im Bereich Cybersicherheit. 59 Prozent der Befragten zählen Cyberangriffe zu den wichtigsten externen Risiken. Gleichzeitig sehen sich nur 25 Prozent vollständig darauf vorbereitet, solche Angriffe zu bewältigen. Das entspricht einem Rückgang um elf Prozentpunkte gegenüber 2025. Zudem sind 61 Prozent der Ansicht, dass KI Cyberbedrohungen zunehmend komplexer macht.

Auch über die verschiedenen untersuchten externen Risiken hinweg zeigt sich ein niedriges Vorbereitungsniveau: Der durchschnittliche Anteil der Führungskräfte, die ihre Organisation als vollständig vorbereitet einschätzen, liegt bei lediglich 23 Prozent – sieben Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

«Die europäischen Ergebnisse verdeutlichen Herausforderungen, die auch für Schweizer Unternehmen relevant sind: KI kann einen erheblichen Mehrwert schaffen, stellt aber zugleich neue Anforderungen an IT-Systeme, Arbeitsabläufe und Sicherheit. Eine modernisierte IT ist nicht automatisch für KI im grossen Massstab gerüstet. Entscheidend ist, dass Unternehmen ihre Infrastruktur, Daten und Prozesse gemeinsam weiterentwickeln und die Sicherheit von Anfang an mitdenken», sagt Jacqueline Wild, Vice President und Managing Director Kyndryl Alps.

Modernisierte IT ist nicht automatisch bereit für KI

Auch bei der technologischen Infrastruktur zeigt sich eine Diskrepanz. Zwar bezeichnen 70 Prozent der europäischen Führungskräfte ihre zentralen IT-Systeme als weitgehend oder vollständig modernisiert. Gleichzeitig geben 55 Prozent an, dass ihre IT-Architektur erheblich umgebaut werden muss, um KI-Anwendungen im grossen Massstab zu ermöglichen. 44 Prozent halten zudem ihre Daten noch nicht für ausreichend vorbereitet, um KI in diesem Umfang einzusetzen.

Auch bei der praktischen Umsetzung zeigt sich Nachholbedarf: 84 Prozent der Befragten setzen KI bereits in Arbeitsabläufen über die Pilotphase hinaus ein. Gleichzeitig haben 61 Prozent mehr KI-Pilotprojekte, als sie realistisch in grösserem Massstab einsetzen können. Nur 26 Prozent stimmen uneingeschränkt zu, dass die Rollen in ihrem Unternehmen formell an den KI-Einsatz angepasst wurden. (Kyndryl/mc/ps)

Über den Kyndryl Readiness Report 2026

Für den diesjährigen Bericht wurden weltweit 3‘700 Führungskräfte aus 21 Ländern befragt. Die europäische Auswertung basiert auf den Antworten von 1‘400 Führungskräften aus neun EU-Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, Schweden und Spanien. Die Fehlermarge der europäischen Auswertung beträgt rund ±3 Prozentpunkte.