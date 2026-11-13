TEISENDA: Schweizer Startup bringt KI-Websites sicher nach Europa – und hostet 100 Vereine gratis

Hedingen – Immer mehr Unternehmen lassen ihre Website von KI-Assistenten bauen. Das geht in Minuten, doch online gehen diese Seiten meist bei US-Anbietern, teilweise mit sensiblen Daten im Code. Das Startup TEISENDA aus Hedingen bei Zürich startet heute ein Hosting, das genau für solche Websites gebaut ist. Zum Start schenkt TEISENDA 100 Schweizer Vereinen das Hosting für fünf Jahre.

Gebaut in Minuten, und dann? Wer mit ChatGPT oder Claude eine Website baut, hat schnell ein Ergebnis. Wo und wie sicher die Seite danach im Netz steht, fragt man sich meist erst später. KI schreibt Code schnell, prüft ihn aber nicht von sich aus auf Passwörter oder Zugangsschlüssel, die nicht öffentlich sein sollten.

Was TEISENDA bietet:

Veröffentlichen aus dem KI-Account: TEISENDA wird mit Claude, Claude Code oder ChatGPT verbunden. Die KI stellt die Website selbst online.

TEISENDA wird mit Claude, Claude Code oder ChatGPT verbunden. Die KI stellt die Website selbst online. Prüfung vor jeder Veröffentlichung: Jede Version wird auf API-Schlüssel, Passwörter und Tokens geprüft. Findet die Prüfung etwas, bekommt die KI eine Rückmeldung und korrigiert es.

Jede Version wird auf API-Schlüssel, Passwörter und Tokens geprüft. Findet die Prüfung etwas, bekommt die KI eine Rückmeldung und korrigiert es. Formulare inklusive: Kontakt-, Anmelde- oder Bestellformulare erstellt und ändert die KI im Chat, in natürlicher Sprache und in vielen Sprachen. Auch komplexe Formulare, ohne Zusatzdienst. Auf Wunsch mit digitaler Unterschrift: Wer unterschreibt, bekommt ein Protokoll als PDF, dessen Echtheit sich später prüfen lässt. Für interne und externe Zwecke.

Kontakt-, Anmelde- oder Bestellformulare erstellt und ändert die KI im Chat, in natürlicher Sprache und in vielen Sprachen. Auch komplexe Formulare, ohne Zusatzdienst. Auf Wunsch mit digitaler Unterschrift: Wer unterschreibt, bekommt ein Protokoll als PDF, dessen Echtheit sich später prüfen lässt. Für interne und externe Zwecke. Öffentlich oder nur intern: Seiten lassen sich für Suchmaschinen öffnen oder per Login nur für das eigene Team freigeben.

Seiten lassen sich für Suchmaschinen öffnen oder per Login nur für das eigene Team freigeben. Schnell ausgeliefert: Websites bei TEISENDA erreichen bei Google PageSpeed bis zu 100 von 100 Punkten.

Websites bei TEISENDA erreichen bei Google PageSpeed bis zu 100 von 100 Punkten. Server in Deutschland: DSGVO-konform, mit Auftragsverarbeitungsvertrag.

Neu: Feedback, das die KI versteht

Einen Website-Entwurf schickt man an andere, die direkt auf der Seite Feedback geben: auf die Stelle klicken, Hinweis schreiben. Die KI erhält den Hinweis mit der genauen Stelle im Code und bessert sie aus. Das Hin und Her mit Screenshots per Mail entfällt. Zusammenarbeit an KI-Websites war noch nie so einfach.

100 Vereine, fünf Jahre gratis

Viele Vereinswebsites entstehen ehrenamtlich, immer öfter mit KI. TEISENDA schenkt bis zu 100 Schweizer Vereinen das Max-Paket für fünf Jahre. Damit baut ein Verein professionelle Seiten selbst mit KI, ohne externe Kosten: mit Formularen für Anmeldungen, auf Wunsch mit digitaler Unterschrift und prüfbarem Protokoll, etwa für Mitgliedschaften oder Einverständniserklärungen. Mehr unter teisenda.com/lp/schweizer-vereine-kostenlos.

Thomas Pohle, Mitgründer: «Die Schweiz hat das Wissen und das Vertrauen, um bei KI vorne mitzuspielen, nicht nur als Nutzerin amerikanischer Werkzeuge. Dafür brauchen Unternehmen Lösungen, die sicher sind und die sie verstehen. Das ist unsere Mission bei TEISENDA.»

Emma Woelk, CTO und Mitgründerin: «Ich habe als Jugendliche mit dem Programmieren angefangen und früh mein erstes Softwareunternehmen gegründet. Thomas und ich haben in zusammen 33 Jahren Marketing für hunderte Firmen von A bis Z aufgebaut. Jetzt bringen wir all dieses Wissen in eine Lösung. Das Hosting ist der erste und wichtigste Schritt.»

Ausblick

Das Hosting ist der erste Baustein. Bis Ende März 2027 automatisiert TEISENDA die 33 Jahre Marketingerfahrung der beiden Gründer und stellt sie allen Schweizer Startups für wenig Geld zur Verfügung. Die Plattform wird laufend weiterentwickelt. «Gutes Marketing darf kein Privileg von Firmen mit grossem Budget sein, schon gar nicht mehr in Zeiten von KI», sagt Thomas Pohle. (TEISENDA/mc/hfu)

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