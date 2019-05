IT-Fachmesse topsoft als Marktplatz der Digitalisierung

Neuenkirch – Sechzehn Wochen vor Messebeginn ziehen die Veranstalter der topsoft eine durchwegs positive Zwischenbilanz. Das Line-up der angemeldeten Aussteller und das geplante Rahmenprogramm versprechen einen einzigartigen «Marktplatz der Digitalisierung», welcher sich an den realen Möglichkeiten von KMU orientiert. Die Umwelt Arena Schweiz als neuer Veranstaltungsort ist sowohl von der Thematik als auch der Infrastruktur eine optimale Ergänzung des topsoft Messekonzepts.

«Ob der Begriff Messe noch opportun ist, lässt sich diskutieren. Wir stehen dazu und wollen mit der Fachmesse topsoft nichts anderes sein als ein B2B-Marktplatz mit klarem Fokus auf die Digitalisierung. Statt begriffliche Schaumschlägerei ist es uns und unseren Ausstellern wichtig, dass die Inhalte stimmen und ein praxisorientierter Austausch mit IT-Anwendern stattfindet. Die Besucher erwarten einen konkreten Nutzen für ihr Unternehmen, und den werden wir bieten.» Das Statement von Cyrill Schmid als Messeleiter und Mitorganisator der topsoft ist klar und eindeutig. Und die klare Botschaft kommt bisher sehr gut an. Der grösste Teil der Ausstellungsfläche ist bereits gebucht. Mit dabei sein werden am 28./29. August 2019 unter anderem Aussteller wie Opacc, myfactory, PSI, Comarch, Batix, Ambit, verschiedene SAP-, und Abacus- Partner sowie zahlreiche andere Anbieter.

E-Business und Industrie 4.0 als Zugpferde

War die topsoft bislang eher bekannt für die umfassende Anbieter- und Lösungsübersicht im Bereich ERP-Systeme, ist neu unter anderem der Bereich E-Business auf dem Vormarsch. Während der Messe finden die Besucher hier einen umfassenden Themen-Cluster mit spezialisierten Anbietern. Prominent ist in diesem Zusammenhang auch der Bereich Produktinformations-Management (PIM/MAM) vertreten. Im Industrie 4.0 Themenpark erleben die Messebesucher heute innovative Lösungskonzepte anhand von realen Show-Cases. Präsentiert wird zum Beispiel die Modellanlage einer kompletten Fabrik mit Maschinen und RFID-Scannern des ERP-Softwareherstellers PSI.

Wissen tanken leicht gemacht

Sämtliche Referate, Panels, Workshops und Expertengespräche können an beiden Messetagen kostenlos besucht werden. Die Wissensinhalte reichen von konkreten Anwendungsmöglichkeiten im gesamten Unternehmen über aktuelle Themen der Digitalisierung bis hin zu praktischen Handlungsanweisungen. Die Zukunft der Arbeit wird dabei genauso behandelt wie neueste Erkenntnisse über Künstliche Intelligenz, Virtual Reality, Datenschutz, Digitale Ethik und vieles mehr.

Die Praxis gibt den Ton an

Seit über 20 Jahren begleitet die topsoft als Fachmesse das Schweizer IT-Business. Dabei ist man sich stets einer gewissen Bodenständigkeit treu geblieben, gibt Cyrill Schmid zu: «Diese Nähe zur digitalen Realität in KMU zahlt sich aus. Schweizer Unternehmen sind stark an Innovationen interessiert. Diese müssen aber praxistauglich sein und einen Mehrwert bieten.» In diesem Sinn lohnt sich ein Besuch der topsoft Fachmesse doppelt. Einerseits finden Führungskräfte dort moderne Anwendungen, um ihren Betrieb voranzubringen. Andererseits gewinnen sie im Gespräch mit Referenten und Ausstellern konkretes Wissen und nützliche Kontakte zu Experten. Dabei gilt stets: Die Praxis gibt den Ton an. (topsoft/mc/hfu)

Save-the-date

topsoft IT-Fachmesse, 28./29. August 2019, Umwelt Arena Schweiz, Spreitenbach