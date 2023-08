Jan Riedo ist Head of Innovation Center bei IT-Logix

Das auf Business Intelligence (BI), Data Warehousing, Data Science und Big Data fokussierte IT-Beratungshaus IT-Logix hat Jan Riedo (30) zum Head of Innovation Center ernannt. In dieser neu geschaffenen Position ist Riedo für die Planung, Koordination und Qualitätssicherung der Produkt- und Service-Entwicklung verantwortlich.

Der Senior Consultant und Data Scientist ist seit Oktober 2019 im Unternehmen und hat seither bei IT-Logix bereits erfolgreich wichtige Aufgaben in der Produkt- und Service-Entwicklung wahrgenommen.

Die Ernennung geschieht im Zuge der Unternehmensentwicklung und der zentral koordinierten Standardisierung in Form der Produkt- und Service-Entwicklung. Analog zum Operation Center der Einsatzorganisation wird nun in der Fachorganisation das Innovation Center die Entwicklungsabläufe steuern und priorisieren und so die Organisation des Unternehmens weiter professionalisieren.

«Jan hat bereits in der Vergangenheit bei uns wichtige Aufgaben mit grossem Engagement und Erfolg erfüllt», sagt Samuel Rentsch, Co-CEO, CCO und Partner von IT-Logix. «Als Head of Innovation Center wird Jan nun mit den entsprechenden Kompetenzen ausgestattet und dabei in engem Austausch mit dem Operation Center und dem COO arbeiten.» (IT-Logix/mc/hfu)