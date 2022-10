Jürgen Schulze übernimmt als Account Manager Schweiz bei Spitch

Zürich – Das lokale Team des Schweizer Spezialisten für KI basierende Sprach- und Textdialogsysteme erhält weiteren Zuzug. Jürgen Schulze übernimmt per sofort die Aufgaben eines Account Managers Schweiz bei Spitch. Er ist in Zürich basiert und rapportiert direkt an Stephan Fehlmann, Country Manager DACH.

Jürgen Schulze ist Diplom Ingenieur mit einem Abschluss in Electrical Engineering der Universität Fridericiana in Karlsruhe. Er verfügt über fundierte und langjährige Erfahrungen im Accountmanagement und in der Geschäftsentwicklung. Vor seinem Übertritt zu Spitch war während langen Jahren als Key Account Manager und Produktmanager bei verschiedenen namhaften Schweizer ICT Unternehmen tätig.

Stephan Fehlmann, Country Manager DACH bei Spitch kommentiert den Neuzugang wie folgt: „Mit Jürgen Schulze ist es uns erneut gelungen, einen hochqualifizierten und erfahrenen Spezialisten für unser Team zu gewinnen. Die dadurch zusätzlich gewonnene Kraft und Kompetenz unterstützt uns bei der Bewältigung des aktuellen starken Wachstums sowie bei der Verwertung der grossen Chancen, die sich uns zurzeit bieten.“ (Spitch/mc/ps)