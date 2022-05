Keep Sea Blue nutzt die Oracle Blockchain-Technologie, um die Verschmutzung durch Kunststoffabfälle zu bekämpfen￼

Zürich – Keep Sea Blue, eine unabhängige, internationale Organisation mit Sitz in Athen, hat sich für Oracle Cloud Infrastructure und Oracle Blockchain entschieden, um seine Mission für ein kunststofffreies Mittelmeer voranzutreiben. Keep Sea Blue fördert eine Kreislaufwirtschaft für Küstenkunststoffe und kann mit Oracle Cloud eine vollständige Transparenz und Rückverfolgbarkeit über die gesamte Wertschöpfungskette des Kunststoffs bieten.

Jedes Jahr gelangen weltweit acht Millionen Tonnen Kunststoffabfälle in die Ozeane. Das Mittelmeer, eines der am stärksten gefährdeten Gebiete der Welt, ist der Kunststoffkrise nicht entgangen. Jährlich gelangen schätzungsweise 229.000 Tonnen Kunststoffabfälle ins Mittelmeer, die terrestrische und marine Ökosysteme und die Biodiversität schädigen.

Keep Sea Blue sammelt monatlich etwa 150 Tonnen Kunststoffmüll, was etwa 5 Millionen Kunststoffflaschen entspricht. Da die Beschränkungen aufgehoben werden und der Tourismus in diesem Jahr deutlich zunehmen wird, erwartet Keep Sea Blue an den Mittelmeerküsten bis 2022 einen 50-prozentigen Anstieg der Kunststoffabfälle.

Keep Sea Blue schloss sich mit Freiwilligen, anderen gemeinnützigen Organisationen, dem Privatsektor und lokalen Behörden zusammen, um die Strände vom Kunststoffmüll zu befreien, wie z. B. Flaschen, Nylon und Fischernetze.

Der gesammelte Abfall wird sorgfältig sortiert und zu Recovered Seaside Plastic verarbeitet, einem zertifizierten recycelten Rohstoff, mit dem Hersteller und Marken neue Produkte oder Verpackungen herstellen können.

Über die Blockchain-fähige Plattform können zertifizierte Partner Informationen registrieren und den Kunststoff bis zu seinem Ursprungsort zurückverfolgen – bis hin zu dem spezifischen Küstengebiet, wo er gesammelt wurde.

Unternehmen, die Verpackungen aus recyceltem Material verwenden, sind berechtigt, Ihre Produkte oder Verpackungen mit dem „Recovered Seaside Plastic“-Abzeichen zu versehen. So können sie ihren Kunden einen Nachweis bezüglich des Produktkreislaufs erbringen und ihnen die Nachhaltigkeitsdaten des Produkts bereitstellen.

Nachverfolgung der gesammelten Kunststoffe

Zu den Partnern von Keep Sea Blue gehört Klöckner Pentaplast, ein globaler Hersteller nachhaltiger Verpackungsprodukte, der recyceltes Material aus von Keep Sea Blue gesammelten Küstenkunststoffen verwenden wird, um Verpackungen für frische Lebensmittel in Großbritannien, Italien, Portugal, Deutschland und der Türkei herzustellen.

„Das Gute an dem, was wir geschaffen haben, ist, dass Sie jetzt verfolgen und sehen können, was mit dem von Ihnen gesammelten Abfall passiert. Wenn ein Team von Freiwilligen oder eine lokale Gemeinschaft 200 Kilo Kunststoffabfall sammelt, können sie nachsehen, wo dieser Kunststoff landet und wie er zur Herstellung eines neuen Produkts verwendet wurde. Und das ist extrem motivierend“, sagt Gründer Lefteris Bastakis.

„Fortschrittliche Technologien sind mächtige Instrumente zur Bekämpfung des Klimawandels. Oracle bewältigt Nachhaltigkeitsherausforderungen mit Lösungen, die problemlos in die Hauptaktivitäten jeder Organisation integriert werden können. Die Blockchain-basierte Plattform von Keep Sea Blue ist eine äußerst innovative Art der Technologienutzung und wir sind sehr stolz darauf, Teil ihres Erfolgs zu sein. Das im Einsatz befindliche Modell der Kreislaufwirtschaft wird hoffentlich viele weitere Organisationen dazu anregen, die Leistungsfähigkeit der Technologie zu nutzen, um den Geschäftserfolg auf eine nachhaltige Weise zu erzielen.“ – sagte Stefanos Dionysopoulos, Country Leader, Oracle Griechenland. (Oracle/mc/hfu)