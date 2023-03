Kersia modernisiert mit Oracle Cloud Anwendungen Markt für Lebensmittelsicherheit

Zürich – Kersia, einer der weltweit grössten Anbieter von Lösungen für Lebensmittelsicherheit und Biosicherheit, hat sich im Rahmen eines umfassenden IT-Modernisierungsprojekts, das die rasche Expansion des Unternehmens begleitet, für die vollständige SaaS-Cloud-Suite Oracle Fusion Cloud Applications entschieden. Kersia wird in der Lage sein, die neusten Innovationen in den Automatisierungs- und Analysediensten der Oracle Cloud zu nutzen, um das Geschäft zu vereinfachen und zu flexibilisieren, mehr Transparenz zu schaffen und die Entscheidungsprozesse zu verbessern.

Kersia bietet Lösungen mit Mehrwert für die Lebensmittelsicherheit entlang der gesamten Lieferkette: Lebensmittelindustrie, Tierhaltung, Milchproduktion, Wasseraufbereitung usw. Das Unternehmen ist in mehr als 120 Ländern vertreten, darunter auch in Italien, und seine Dienstleistungen werden jedes Jahr für die Herstellung von mehr als 270’000 Tonnen Fertigprodukten genutzt. In den letzten Jahren erforderte die rasche Expansion des Unternehmens, die durch eine Reihe von Akquisitionen begünstigt wurde, eine Neubewertung des Managements der wichtigsten Geschäftsprozesse, um die neue Organisation rasch an die Wachstumspläne anzupassen, neue Betriebsmodelle einzuführen und die Skalierbarkeit der Dienstleistungen zu verbessern. Zu diesem Zweck beschloss Kersia, die zahlreichen und heterogenen On-Premises-ERP-Systeme, die zuvor (in den verschiedenen übernommenen Unternehmen) im Einsatz waren, durch Oracle-Cloud-Anwendungen zu ersetzen, die aufgrund ihrer Flexibilität für eine einheitliche und standardisierte Verwaltung der Kerngeschäftsprozesse auf einer einzigen Plattform ausgewählt wurden.

Die Kersia Group wird Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (Cloud ERP) für Finanzprozesse und Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (Cloud SCM) für das Lieferkettenmanagement einsetzen. Die integrierte Oracle-Cloud-Suite wird es dem Unternehmen ermöglichen, das Lieferkettenmanagement und die Beschaffungsfunktionen zu erneuern, die AFC-Prozesse (Verwaltung, Finanzen und Kontrolle) zu verbessern und zu automatisieren, um die Effizienz zu steigern, die Geschäftsabläufe zu optimieren und die Ressourcen effektiver zu verwalten und zuzuweisen, während das Unternehmen wächst.

Darüber hinaus werden diese Anwendungen Kersia helfen, sein Ziel zu erreichen, die Betriebskosten und den CO2-Fussabdruck der IT deutlich zu reduzieren. «Kersia befindet sich auf einer Cloud-basierten digitalen Transformationsreise, um seine Organisation auf das kontinuierliche Wachstum und neue Geschäftsmöglichkeiten auszurichten. Das Herzstück dieser Reise ist die Migration wichtiger Geschäftsprozesse von mehr als 30 lokalen Plattformen zu Oracle Fusion Cloud Applications. Dies wird es uns ermöglichen, die Verwaltung von Aktivitäten zu verbessern, indem wir sie stärker automatisieren und rationalisieren, z. B. unternehmensinterne Transaktionen, und gemeinsame Prozesse in der gesamten Gruppe zu implementieren, um einen ausgezeichneten Service und eine konsistente Erfahrung auf der ganzen Welt mit höchster Qualität und Transparenz zu bieten», sagte Sébastien Bossard, CEO von Kersia.

Dank Oracle Cloud ERP und Oracle Cloud SCM wird die Kersia Group in der Lage sein, die Produktivität zu steigern, die Kosten zu senken, ihre Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten, von Best Practices in den verschiedenen Regionen der Welt, in denen sie tätig ist, zu profitieren und ihre Kontrollmöglichkeiten zu verbessern – und das alles, indem sie mehr als 30 Systeme in einer einzigen Anwendungssuite für das gesamte Unternehmen vereint. «Kersia erfindet sein Geschäft neu, diversifiziert es und wächst weiter. Mit Oracle Fusion Cloud Applications wird das Unternehmen in der Lage sein, seine heterogenen Back-Office-Systeme schnell zu konsolidieren und seine Kerngeschäftsprozesse auf einer einzigen Datenplattform zu verbinden. Dadurch wird Kersia in der Lage sein, organisatorische Silos aufzubrechen, Geschäftsmodelle und -prozesse anzupassen und sich auf Service- Innovationen zu konzentrieren», so Jon Chorley, CSO und GVP, SCM Product Strategy, Oracle. (Oracle/mc)