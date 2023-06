KI-basierte Ausgabenverwaltung für Unternehmen: Erste Bank-Partnerschaft mit Yokoy

Zürich – Unternehmenskunden der Erste Bank können George Business ab sofort mit Yokoy, einer KI-gesteuerten Komplettlösung für das Ausgabenmanagement in mittelständischen und grossen Unternehmen, erweitern. Durch die exklusive Technologie-Partnerschaft profitieren Anwender von George Business ab sofort von einer innovativen Lösung zur Verwaltung ihrer Finanzen.

„Als Plattform für alle Finanzfragen erleichtert George Business Unternehmern den Geschäftsalltag und gibt ihnen mehr Zeit für das, was wirklich zählt: ihr Kerngeschäft. Wir verfolgen von Anfang an das strategische Ziel mit Kooperationen unser Angebot laufend zu erweitern. Die Partnerschaft mit Yokoy ist ein weiterer Schritt diesen Anspruch geltend zu machen, unseren Unternehmenskunden die innovativsten und besten Lösungen im Digitalbereich zu bieten“, sagt Hans Unterdorfer, Firmenkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich.

„Die Partnerschaft zwischen Yokoy und der Erste Group ist zukunftsweisend. Wir sind sehr stolz darauf, dass Yokoy im stark regulierten österreichischen Bankenumfeld das Vertrauen der modernsten Bank gewinnen konnte. Gemeinsam können wir die Ansprüche an innovative Banking-Lösungen der Kundinnen und Kunden noch besser erfüllen und Unternehmen dabei unterstützen, ihr Ausgabenmanagement mithilfe von KI zu automatisieren“, so Philippe Sahli, CEO von Yokoy.

George Business und Yokoy – eine innovative Kombination

George Business ist das neue Business Banking von Erste Bank und Sparkasse und bietet Unternehmern ein umfassendes Finanzmanagement, das auch komplexen Anforderungen gerecht wird. Das Fintech-Unternehmen Yokoy automatisiert mit seiner gleichnamigen zentralen Plattform das gesamte Spesenmanagement, Rechnungsverwaltung und Kreditkartentransaktionsprozesse für mittelständische und grosse Unternehmen.

Durch die Schnittstelle zu George Business können Erste Bank Kartentransaktionen von teilnehmenden Unternehmenskunden und deren Mitarbeitenden automatisch importiert, Belegen zugeordnet und in Echtzeit verbucht werden. Vollständig integriert mit George Business, dem Digital-Banking der Erste Bank und Sparkasse, profitieren Unternehmenskunden von der KI-basierten Automatisierung ihrer Finanzprozesse.

Steuerrelevante Informationen und Compliance-Richtlinien lassen sich mit der nahtlosen Integration von Yokoy abbilden und automatisch prüfen. Das bietet beispielsweise in der komplexen Struktur der österreichischen Kollektivverträge Hilfestellung für eine korrekte Abrechnung von lohnrelevanten Spesenausgaben. Damit können Unternehmen Kostentransparenz und Effizienzsteigerungen auf Knopfdruck erreichen und Ausgabenanomalien und irreguläre Kartentransaktionen vermeiden.

Mit der KI-basierten, selbstlernenden Lösung von Yokoy werden Spesenprozesse in nur wenigen Sekunden abgewickelt. Vom Einreichen der Rechnungen über das Prüfen der jeweiligen Ausgaben-Richtlinien, bis hin zum Genehmigungsprozess und der Verbuchung in der Systemlandschaft des jeweiligen Unternehmens – mühevolle und ressourcenintensive Verwaltungstätigkeiten werden reduziert.

Yokoy-Partnerschaft erstreckt sich auf alle Erste Group Märkte

Die Erste Group hat für die Märkte in der CEE-Region mit Yokoy eine exklusive Technologiepartnerschaft abgeschlossen. Die KI-gesteuerte Komplettlösung wird zunächst Unternehmenskunden der Erste Bank Oesterreich zur Verfügung stehen. In einem zweiten Schritt soll die Partnerschaft auf alle weiteren Finanzinstitute und Märkte der Erste Group mit George Business ausgeweitet werden. Die Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der Anwendung und Entwicklung von KI-basierten Lösungen im Bankwesen. (Yokoy/mc)

Weitere Information zu Yokoy bei George Business