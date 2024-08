KI im E-Commerce: Mehr als ein Buzzword?

Hamburg – Im E-Commerce ist Erfolg kein Zufall. Durch nachhaltige und durchdachte Lösungen können Online-Händler ihren Unternehmenserfolg aktiv gestalten. Besonders international agierende und wettbewerbsintensive Verkaufsplattformen wie Amazon bieten enormes Potenzial, wenn die Performance stimmt. Mit intelligenten Strategien und innovativen Lösungen können Anbieter ihre Produkte unternehmerisch erfolgreich und zukunftsorientiert vermarkten.

Der smarte Verkaufs-Assistent Arthy soll Amazon-Händler künftig dabei unterstützen, das Beste aus ihrem Business herauszuholen. Dieses KI-gestützte Tool bietet E-Commerce-Unternehmen zahlreiche Vorteile.

Der digitale Mitarbeiter – heute schon Realität?

Wie wäre es für den langfristigen Erfolg im E-Commerce mit einem zusätzlichen Mitarbeiter, der nicht nur jede Menge Know-How zur Optimierung des Tagesgeschäfts mitbringt, sondern auch viele Tasks gleichzeitig bearbeiten kann und dabei jederzeit den Überblick über das Wesentliche behält? Dieses neue Mitglied im Team möchte Arthy sein. Der smarte KI-Verkaufsassistent unterstützt Online-Händler bei täglichen Aufgaben.

Das Hamburger Startup Amz.tools steht hinter dem KI-Tool, das sich von anderen softwaregestützten Verkaufsassistenten vor allem durch seine proaktiven Features unterscheidet. Die Automatisierung von Prozessen, die für den unternehmerischen Erfolg entscheidend sein können, gehören damit zu den wichtigsten Talenten, die Arthy mitbringt. Mit dem Rückerstattungsservice und dem voll automatisierten Bewertungs- und Beschwerdemanagement kümmert sich die KI-gestützte Lösung um zwei besonders zeitaufwendige Themen, die den langfristigen Erfolg im E-Commerce massgeblich beeinflussen können.

Mit einer Kombination aus technologisch ausgefeilten Tools und umfassendem Hintergrundwissen im Bereich E-Commerce bietet Arthy Online-Händlern massgeschneiderte Werkzeuge und Strategien, die es möglich machen, Umsätze zu steigern und die Markenpräsenz auf Amazon zu optimieren.

Amz.tools profitiert in der Entwicklung aus einem versierten Team aus E-Commerce-Experten, Datenanalysten und Marketing-Spezialisten, die gemeinsam an der Entwicklung individuell abgestimmter Lösungen arbeiten und die Features von Arthy auch in Zukunft für den nachhaltigen und unternehmerisch erfolgreichen E-Commerce weiterentwickeln wollen.

So findet Arthy seinen Weg in das Verkaufsteam lösungsorientierter E-Commerce-Händler und übernimmt schon bald die Funktion eines KI-gestützten, mitdenkenden und proaktiv handelnden Mitarbeiters. Unbegrenzte zeitliche Ressourcen und ein analytischer Blick auf wesentliche Entwicklungen inklusive.

Der Erstattungsprozess als Key-Feature

In der Kooperation mit Amazon als Verkaufsplattform wird der Erstattungsprozess für Online-Händler zunehmend zu einem wirtschaftlich wesentlichen, aber äusserst zeitaufwendigen Teilbereich. Die Bearbeitung fehlender eingehender Sendungen, die Reklamation von auf dem Versandweg verloren gegangener oder beschädigter Ware und die Abwicklung des Erstattungsprozesses mit dem Amazon-Support sind Aufgaben, die viel Zeit und organisatorischen Aufwand erfordern, gleichzeitig aber wirtschaftliches Gewicht haben können. Bis zu drei Prozent Umsatzsteigerung können E-Commerce-Händler realisieren, wenn sie auf effiziente und Erstattungsprozesse setzen.

Hier kommt Arthy ins Spiel. Der KI-gestützte Verkaufsassistent unterstützt Unternehmen durch vollautomatisierte Prozesse in der Abwicklung des Erstattungsmanagements. Dadurch unterscheidet sich das intelligente Tool des Hamburger Startups massgeblich von anderen Software-Lösungen am Markt.

In Sekundenschnelle analysiert Arthy den Bestellungsstatus auf der ganzen Welt und ermittelt Erstattungen über einen Zeitraum von 18 Monaten. Seht eine Erstattung aus, kontaktiert der Verkaufsassistent proaktiv den Amazon-Verkäufersupport und wickelt das Erstattungsmanagement voll automatisiert ab. Zu den integrierten Features gehört auch die Ermittlung und Reklamation von fehlerhaft abgerechneten Gebühren im Bereich des „Fullfilment by Amazon“. Die Abwicklung von Erstattungen und korrekturbedürftigen Gebühren erfolgt zeiteffizient, fehlerminimiert und ohne wertvolle personelle Ressourcen zu binden.

Kundensupport und Bewertungs-Management als Erfolgsfaktoren

Zufriedene Kunden sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor im E-Commerce. Im Online-Handel, insbesondere auf grossen, international tätigen und damit wettbewerbsintensiven Vertriebsplattformen wie Amazon, sind Bewertungen ein Schlüssel zum langfristigen Erfolg.

Arthy unterstützt Online-Händler dabei, Kundenfeedback proaktiv zu managen. Das effiziente System ermöglicht ein schnelles und kundennahes Feedback-Management, um Kundenbeziehungen von der ersten Customer Journey an zu stärken.

Intelligente Tools und ausgefeilte automatisierte Prozesse sorgen dafür, dass der Kundenservice effizienter und reaktionsschneller wird. Chatbots und voll automatische Antwortsysteme stellen sicher, dass Kunden zeitnah Feedback erhalten, und die Unterstützung in Anspruch nehmen können, die sie in ihrem individuellen Fall benötigen.

Damit kann Arthy eine grössere Kundenzufriedenheit fördern, die wiederum zu mehr positiven Bewertungen bei Amazon und langfristig zu verbesserten Verkaufschancen führen kann. Insbesondere im E-Commerce, in dem hunderte von Anbietern und Produkten über eine Netzrecherche innerhalb von Sekunden miteinander verglichen werden können, sind positive Kundenbewertungen ein unverzichtbarer Asset für Online-Händler, mit dem sie sich von der Konkurrenz abheben und so ihre Marktposition und die Positionierung ihres Angebotes stärken können.

Durch Marktanalyse und Wettbewerbsbeobachtung den Erfolg steigern

Als ganzheitliches KI-Tool für den erfolgreichen E-Commerce bietet Arthy verschiedene Tools, die über die Automatisierung wettbewerbsrelevanter Schlüsselprozesse hinausgehen.

Der intelligente Verkaufsassistent liefert durch vielfältige Analysen tiefgehende Einblicke in Markttrends und Verbraucherpräferenzen. Diese Informationen können Online-Händler dabei unterstützen, zukunftsorientierte und wirtschaftlich sinnvolle Geschäftsentscheidungen zu treffen und neue Marktchancen zu erkennen.

Die integrierten Analysetools von Arthy beobachten und bewerten kontinuierlich Strategien und Produkte von Wettbewerbern. So können Online-Händler in Echtzeit über neue Entwicklungen informiert werden und ihre eigenen Strategien an marktrelevante Trends anpassen.

Produktlistings und Sichtbarkeit gezielt verbessern

Im E-Commerce sind die SEO-Sichtbarkeit und ein optimales Produktlisting essenziell für den unternehmerischen Erfolg. Arthy unterstützt Online-Händler durch die KI-gestützte Recherche und Integration relevanter Keywords.

Der Verkaufsassistent führt eine präzise Analyse und Implementierung relevanter Keywords durch, um sicherzustellen, dass Produkte besser gefunden werden. Dies erhöht die Sichtbarkeit und führt zu mehr organischen Suchergebnissen. Intelligente Tools ermitteln kontinuierlich neue Trends und Suchbegriffe in den für den Anbieter relevanten Produktkategorien.

Für ein erfolgreiches Produktlisting unterstützt Arthy E-Commerce-Händler zusätzlich bei der Erstellung attraktiver und an relevanten Keywords und Markttrends orientierter Produktbeschreibungen. Der Verkaufsassistent verfasst informative, zielgruppenorientierte und ansprechende Texte, die das Interesse potenzieller Käufer wecken, die Absprungrate senken und die Conversion-Rate steigern können.

Marketingstrategien durch KI-Input und Kennzahl-Analyse effizienter gestalten

Im umkämpften Wettbewerb auf international agierenden Verkaufsplattformen wie Amazon sind massgeschneiderte Marketingstrategien ein wichtiges Tool.

Arthy kann Unternehmen dabei unterstützen, massgeschneiderte Werbekampagnen zu entwickeln, die genau auf die Zielgruppe zugeschnitten sind. Ob Sponsored Products oder Sponsored Brands – die Produkte erreichen die richtige Zielgruppe zur richtigen Zeit. Detaillierte Zielgruppenanalysen und die gezielte Schaltung von Anzeigen und Bannern maximieren die Werbeeffizienz.

Mit der detaillierten Analyse von Marketingstrategien über Berichte und Performanceabfragen lassen sich wertvolle Einblicke gewinnen, die die Weiterentwicklung von Werbemassnahmen unterstützen. Arthy integriert praktische Analysetools in Form von Berichten, die leicht verständlich sind und alle wichtigen Kennzahlen für die Performance von Werbestrategien übersichtlich zusammenfassen.

Zudem kann Arthy über die integrierte dynamische Preisgestaltung voll automatisch Anpassungen vornehmen und diese sofort wieder analysieren. Mit den enthaltenen Tools zur dynamischen Preisgestaltung, die auf Marktentwicklungen und Wettbewerbsanalysen basieren, stellt Arthy sicher, dass Preise stets wettbewerbsfähig und profitabel sind. Algorithmen überwachen kontinuierlich den Markt und passen die Preise automatisch an, um maximale Gewinne zu erzielen. Die automatische Überwachung der Preise der Konkurrenz ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Anpassung und Trends.

Über dynamisch filterbare und umfassende Dashboards können Online-Händler die Auswirkungen ihrer wichtigsten KPIs auf den Unternehmenserfolg überwachen. Arthy liefert dabei auch gezielte Informationen zu Amazon-Gewinnen und PPC-Leistungen. Der auf Einzelmassnahmen fokussierte Action-Tracker analysiert in Echtzeit Auswirkungen von Preisänderungen, dem Austausch von Angebotsbildern, dem Verlust der Buy Box oder dem Erreichen des Prime-Status. So können E-Commerce-Händler, die ihren Vertrieb auf Amazon fokussieren, das Potenzial der Plattform voll ausschöpfen und ihre Vertriebsstrategien immer wieder auf die Veränderungen im E-Commerce einstellen.

Fazit: Nachhaltiger Erfolg auf Amazon mit Arthy

Der nachhaltige Erfolg auf Amazon beginnt mit den richtigen Partnern und Tools. Arthy kann Online-Händler als smarter Verkaufsassistent auf KI-Basis dabei unterstützen, ihr Business auf die nächste Erfolgsstufe zu bringen und ihr volles Vertriebspotenzial auszuschöpfen. (AT/mc/hfu)

